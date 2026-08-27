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Srpski general Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.

Iako se u javnosti dugo i često polemisalo o tome da li je Ratko Mladić simpatizer crveno ili crno-belih, dilemu je zapravo razrešio on sam tokom posete muzeju na stadionu „Marakana“.

Tom prilikom je pred svedocima i kustosom otvoreno stavio do znanja da njegovo srce pripada komšijskom, crno-belom taboru.

Nakon što je obišao eksponate, okrenuo se prema tadašnjoj kustoskinji muzeja Mileni Pavlović i izgovorio rečenicu koja je otkrila njegovu stvarnu navijačku pripadnost:

"Divan je ovaj muzej, ali, znate, ja sam navijač protivničkog tabora".

Kustoskinja mu je na to kroz osmeh odgovorila:

"Gospodine generale, jasno mi je da ste indoktrinirani još dok ste bili mladi".

Ova anegdota, koju je kustoskinja kasnije podelila sa medijima, ostala je kao najdirektniji i najpoznatiji dokaz o njegovim fudbalskim simpatijama.

Ratko Mladić Foto: Kurir Televizija, Profimedia/Peter Dejong

Zašto Partizan?

Mladićevo opredeljenje za Partizan nije bilo neobično za vojna lica njegovog profila. Fudbalski klub Partizan je osnovan kao klub Jugoslovenske narodne armije (JNA), pa je ogroman deo oficirskog kora po službenoj dužnosti i tradiciji bio vezan za crno-bele.

Mladić je kao oficir JNA prirodno bio usmeren ka tom klubu. Iako su ga kasnije tokom devedesetih godina, ali i tokom perioda skrivanja, mediji povremeno povezivali sa različitim strukturama i utakmicama oba večita rivala, pomenuta zvanična izjava u Zvezdinom muzeju ostaje ključni citat koji potvrđuje da je na kraju bio i ostao navijač Partizana.

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir