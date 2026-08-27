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Železničar je angažovao brazilskog krilnog napadača Leonarda Lea Agostinja, koji je sa pančevačkim klubom potpisao ugovor do leta 2029. godine.

Agostinjo je rođen 14. aprila 2005. godine u Sao Paulu, a najveći deo dosadašnjeg razvoja proveo je u omladinskom pogonu Korintijansa, gde je stigao sa devet godina i prošao sve mlađe kategorije do 20 godina.

Tokom karijere nastupao je i za Flamengo, gde je period na pozajmici iskoristio za dodatno iskustvo, nakon čega se vratio u Korintijans.

"Igranje za Korintijans je oduvek bilo moj san. Kada sam došao u klub, bio sam veoma srećan i uvek sam davao maksimum kako bih svakog dana napredovao i ostvario svoje ciljeve", rekao je Agostinjo.

1/7 Vidi galeriju Leo Agostinjo, novi fudbaler Železničara Foto: FK Železničar Pančevo

Dvadesetjednogodišnji fudbaler ističe da su mu najveći aduti dribling, brzina i završnica, a dolazak u Srbiju predstavlja njegov prvi angažman van Brazila.

"Oduvek mi je bio san da igram van Brazila. Kada se pojavila ova prilika, odmah sam poželeo da dođem“, poručio je novi fudbaler Železničara.

Agostinjo je naveo da je zadovoljan prvim utiscima u Pančevu, kao i prijemom koji je dobio od saigrača, stručnog štaba i zaposlenih u klubu.

"Želim da odigram odličnu sezonu, postignem mnogo golova, upišem asistencije i osvojim trofeje", istakao je Brazilac, uz poruku navijačima da od njega mogu da očekuju "mnogo golova, driblinga i veliku želju".

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