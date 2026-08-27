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Revanš plej-ofa Lige Evrope Viktorija - Crvena zvezda proglašen je za utakmicu visokog rizika.

Viktorija Plzenj stadion Foto: Kurir Sport

 Meč koji sa sobom nosi ogroman ulog, plasman u Ligu Evrope, igra se od 19 časova u Plzenju.

Češka policija, u strahu od sukoba navijača, ništa ne prepušta slučaju.

Na centralnom gradskom trgu, gde se obično okupljaju pristalice gostujućeg kluba, već je evidentno prisustvo ogromnog broja policije.

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Češka policija čeka delije Izvor: Kurir

Kako se vidi na snimcima izveštača Kurira sa lica mesta, desetak policijskih marica i automobila samo na jednom mestu, spremno je da osigura red i mir.

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Ovako izgleda stadion u Plzenju Izvor: Kurir