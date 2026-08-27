Kako se vidi na snimcima izveštača Kurira sa lica mesta, desetak policijskih marica i automobila samo na jednom mestu, spremno je da osigura red i mir
Fudbal
OPSADNO STANJE U PLZENJU! Pogledajte nadrealne scene: Češka policija u strahu od delija okupirala centralni trg!
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Revanš plej-ofa Lige Evrope Viktorija - Crvena zvezda proglašen je za utakmicu visokog rizika.
Viktorija Plzenj stadion Foto: Kurir Sport
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Meč koji sa sobom nosi ogroman ulog, plasman u Ligu Evrope, igra se od 19 časova u Plzenju.
Češka policija, u strahu od sukoba navijača, ništa ne prepušta slučaju.
Na centralnom gradskom trgu, gde se obično okupljaju pristalice gostujućeg kluba, već je evidentno prisustvo ogromnog broja policije.
Kako se vidi na snimcima izveštača Kurira sa lica mesta, desetak policijskih marica i automobila samo na jednom mestu, spremno je da osigura red i mir.
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