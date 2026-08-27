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Ovim ishodom, izabranici Alberta Rijere propustili su priliku da se plasiraju u drugo po jačini evropsko takmičenje, pa će evropsku jesen nastaviti u grupnoj fazi Lige konferencija.

Ni ubedljiv trijumf iz prvog susreta u Beogradu (3:0) nije bio dovoljan crveno-belima da obezbede prolaz, pošto je češki predstavnik u revanšu potpuno nadigrao srpskog šampiona i preokrenuo ukupan rezultat.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Nakon meča novinarima se obratio trener Crvene zvezde Albert Rijera, koji je na konferenciji za medije rekao:

- Različita je situacija sa 10 i sa 11 igrača. Napravili smo glupe greške. Morate da odete i da pitate igrače šta je bila jedina instrukcija koju su dobili - da ostane 11 igrača na terenu. Ja nisam čovek koji igračima daje previše informacija, imali su samo jednu. Šta ja da radim sada? Da ubijem igrače? Prihvatam sve kritike, sva sr*nja. Spremamo se za Ligu šampiona, morate da igrate na tom nivou. Ako ne možete, donosimo odluke. Budite spremni na to, nećemo da donosite glupe greške. Najbolji način da učimo je da prihvatamo greške i učimo iz njih - rekao je Rijera na početku svog izlaganja.

01:40 Rijera posle pitanja Kurira objasnio zašto mu je ekipa izgubila Izvor: Kurir

Rijera se ne kaje zbog 11 igrača koje je odabrao da započnu večerašnju utakmicu.

- Ne kajem se zbog izbora. Imali smo 1:1, kontrolisali smo meč. Nimalo kajanja zbog igrača koje sam izabrao u startnu postavu - rekao je trener Crvene zvezde.

Kako dalje?

- Nastaviti, dignuti glavu. Najbolji način da naučite. Sada je sve između njih. Imamo utakmicu da pobedimo. Okej, imamo Ligu konferencije. Možda ćemo sad biti favoriti. Bukarija sam prvog pustio, jer svima je morao da se izvini. I jeste. Nisam se drao na njega. Želim da nauči, jer želim da mu se to desi poslednji put u karijeri. To je moj cilj. Želim da napravim primer da i drugi ne prave takve greške. Ovo je bio jedini način da se protivnik vrati. Mi smo ih pogurali, oni su nas ujeli. Učićemo iz ovoga.

01:40 Albert Rijera na konferenciji za medije Izvor: Kurir

Rijera nije želeo da komentariše suđenje.

- Ne želim da pričam o sudijama. Veoma malo radim o tome. Tri penala i crveni karton. U koliko mečeva se to dogodi? Svaki 50-50 faul bio je protiv nas. Vaš posao je da analizirate sve te situacije. Ako sudije naprave mnogo grešaka, UEFA mora da preduzme nešto o tome. Balans mora da postoji. Kada je nakon crvenog bio drugi penal, prestao sam da pričam sa sudijama kako ne bih trošio svoje vreme. Posao UEFA je da kazni sudije, jer moji nadređeni kažnjavaju mene. Bilo je totalno nepravedno - zaključio je španski stručnjak!