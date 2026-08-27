Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Fudbal
POGLEDAJTE OVU LUDNICU U ČEŠKOJ! Zvezda primila gol, pa izjednačila posle tri minuta! VIDEO
Slušaj vest
Crveno-beli imaju prednost od 3:0 iz prvog duela i sada će ići po novu evropsku pobedu.
Ipak, ovaj meč je loše počeo po crveno-bele, pošto Viktorija vodi od 8. minuta.
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Suare je probio po desnoj strani, ponovivši potez koji mu je polazio za rukom tokom čitavog meča, i uputio centaršut, a na pravom mestu našao se Adu i sproveo loptu u mrežu.
Pogledajte ovaj gol:
Ipak, tri minuta kasnije gosti su došli do izjednačenja kada se u strelce upisao Mirko Ivanić.
Reaguj
Komentariši