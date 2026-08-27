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Crveno-beli imaju prednost od 3:0 iz prvog duela i sada će ići po novu evropsku pobedu.

Ipak, ovaj meč je loše počeo po crveno-bele, pošto Viktorija vodi od 8. minuta.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Suare je probio po desnoj strani, ponovivši potez koji mu je polazio za rukom tokom čitavog meča, i uputio centaršut, a na pravom mestu našao se Adu i sproveo loptu u mrežu.

Pogledajte ovaj gol:

Ipak, tri minuta kasnije gosti su došli do izjednačenja kada se u strelce upisao Mirko Ivanić.

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Zvezdan Terzić na treningu Crvene zvezde u Plzenju Izvor: Kurir