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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasraju u Ligu Evropa, pošto su u revanš utakmici plej-ofa u Plzenju izgubili od Viktorije posle produžetaka 1:5, pa će ove sezone igrati u Ligi konferencija.

Zvezda je u prvoj utakmici prošlog četvrtka u Beogradu pobedila 3:0 i ukupnim rezultatom 4:5 je eliminisana.

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira:

Mateus 5

Sa dve dobre intervencije na početku drugog dela učinio da Zvezda prodiše. A, onda je u 51. minutu i odbranio penal. Kod drugog jedanaesterca krenuo je u pravu stranu, ali je za malo bio kratak. Kod trećeg penala je otišao u suprotnu stranu od lopte. Primio je pet golova, ni za jedan nije bio kriv, ali opet, pet komada. Previše.

Derik Lukasen 5

Ako bi neko trebalo da dobije prelaznu ocenu, u ovoj užasnoj noći za Zvezdu, onda je to on. Napravio je penal, ali je sve ostalo odradio kako treba. Svuda ga je bilo, u 33. minutu je skinuo loptu sa gol linije. Pre toga, uvek na pravom mestu, kako na zemlji, tako i u vazduhu. Fizički je u duelima "1 na 1" bez problema nosio napadača Viktorije Prinsa Adua. Skrivio je penal u 55. minutu, koji je sudija Makeli svirao posle asistencije iz VAR sobe.

Miloš Veljković 5

Kad odbrana kapitulira pet puta, onda tu nema mesta za prelaznu ocenu i pohvale. Počeo je dobro, a onda sam nije mogao da zaustavi brodolom celog tima. Veliki broj napada Viktorije prekidao je na iskustvo i "čitanje" akcija protivnika. Nije se libio da snažno uđe u duel, telom zatvori prostor ili protivnika. Međutim, vremenom je gubio energiju i svežinu. Kasnio je i on da zatvori prostor, koji je ostajao posle brzih akcija igrača češkog tima. Nije bio najgori, ako je za utehu.

Franklin Tebo Učena 4

Tempirana bomba! Ozbiljan zadatak je imao, da zatvori desnu stranu Viktorije, ali ne da ga nije položio, već je poručio upravi da bi bilo najbolje da ga negde prodaju. Suviše je prostora bilo za Memića, koji mu je pravio previše problema. Na početku drugog poluvremena mu je igrač iz BiH jeftino pobegao i penal je bio neizbežan. Užasno je intervenisao u 64. minutu, kada mu je Hrošovski primio u petercu loptu, a onda je smestio u gol. Jednostavno, bio je izgubljen u vremenu i prostoru, nije znao gde se nalazi.

Rade Krunić 5

Nije dobro počelo po njega. Pobegao mu je Šeik Suare u 8. minutu i asistirao Aduu za brzo vođstvo Viktorije. Posle te greške, polako se dizao kroz utakmicu i bivao sve sigurniji. Ali, treba to otvoreno reći, ne može Rade da bude na svakoj utakmici Crvene zvezde najbolji igrač, potrebna mu je pomoć, a ne da uvek bude on taj, koji vadi kestenje iz vatre. Mnogo je energije posle izgubio na raspravu sa glavnim sudijom Makelijem. Iako je želeo, nije uspeo da podigne ekipu.

Timi Maks Elšnik 5

Deluje da energetski nije bio na nivou kao na utakmici u Beogradu. Bila je to solidna partija Slovenca, bez velikih grešaka, ali i bez upotrebljivih lopti za napred, kao što je bilo u prvom meču. Zbog toga je i zamenjen, jer je na terenu delovao kao isceđeni limun.

Vasilije Kostov 5

Nije blistao ni ovaj put. Slična utakmica kao u Beogradu. Previše netačnih i sporih pasova. Kao da se neki strah uvukao u ovog momka, bio je u grču i stegnut. A, to je prilično uticalo na njegovo samopouzdanje. Delovalo je da će se energetski podići posle gola Zvezde, jer je učestvovao u akciji, ali se desilo suprotno. Totalno je potonuo, iako nije bio pod velikim pritiskom igrača Viktorije, koji kao da su osetili da je nesiguran i da neće imati previše lopti u svom posedu. Igrao je do kraja, ali ništa nije pokazao.

Mohamed Čam 5

Nije počeo loše, a onda je vremenom samo tonuo i tonuo. Delovalo je u drugom delu da ga nema na terenu. Gubio je lako duele, s onda nije uspevao da ispravi svoje greške. Napravio je penal u sudijskoj nadoknadi kada je rukama oborio golmana Viktorije. Neviđena glupost, jer je Zvezdi trebalo samo nekoliko minuta da preživi.

Osman Bukari 4

Imao je nekoliko odličnih poteza, kada je dizao publiku na noge. Ali, i priličan broj grešaka koje bi potirale sve ono dobro što je uradio. Sjajnu šansu imao je u 22. minutu, kada je iskosa sa desne strane šutirao visoko, ali je golman Viktorije poslao loptu u korner. Deluje da je šut po zemlji bio bolje rešenje, ali... Neviđenu glupost napravio je u 53. minutu kada je naseo na provokaciju Doskija. Udario je Bukari Čeha i zaradio crveni karton. Tako je ostavio ekipu na cedilu. Trebalo je videti samo pogled trenera Alberta Rijere koji mu je uputio dok je izlazio sa terena.

Marko Arnautović 5

Užasna partija. Bio je potpuno beskoristan. Dobro su ga čuvali štoperi Viktorije i terali na 20 ili 30 metara od gola. Ruku na srce, nije dobio nijednu upotrebljivu loptu zbog čega se često ljutio. Ali, tada moraš pokazati veličinu, a ne duriti se kao neko dete. U 42. minutu je uzeo loptu i nekoliko puta je izrolao, valjda želevši da kaže saigračima, da je tu na terenu. Jednostavno, ništa nije pokazao.

Mirko Ivanić 5,5

Igrao je za ekipu, potpuno se podredivši kolektivu. Bio je u nekoliko navrata kao duh na levoj strani, ali bez upotrebljivih lopti od strane mladog Kostova ili ostalih saigrača. Ipak, bio je na pravom mestu u 11. minutu, kada je jedan otpadak smestio u mrežu, za izjednačenje. Mnogo važan gol za Zvezdu, jer je Viktorija posle vođstva bila u naletu. Zamenjen je u 60. minutu, nakon što je isključen Osman Bukari, a Viktorija povela iz drugog dosuđenog penala.

Mahmudu Badžo 5

Od 60. minuta umesto Mirka Ivanića. U 89. minutu u petercu skinuo loptu sa noge igraču Viktorije. Trudio se, ali vrlo brzo je i njega zahvatila apatija Zvezdinog kolektiva.

Džej Enem 5

Od 67. minuta umesto Marka Arnautovića. Čim je ušao počeo je da pravi probleme odbrani Viktorije. Međutim, to nije bilo dovoljno za preokret.

Rodrigao 5

Od 72. minuta umesto Timija Maksa Elšnika. Deluje da je trebalo da počne utakmicu umesto Učene.

Vladimir Lučić /

Od 95. minuta umesto Mohameda Čama. Morao je da uđe ranije u igru.

Albert Rijera

Na početku utakmice nije dobio od svojih momaka ono što je tražio, da se nametnu protivniku igrom i da napadnu. Sasvim suprotno Viktorija je bila ta koja je atakovala, dok se Zvezda branila. Ekipa mu je izgubila previše duela, nije imala energije, niti agresivnosti. Doživeo je pravi potop u Plzenju. Sigurno ni u najgorim košmarima nije sanjao da će njegov tim primiti pet golova i biti inferioran u svakom segmentu igre u odnosu na protivnika kojeg je sa 3:0 pobedio pre sedam dana. Ne bi bilo fer osuđivati ga, jer nije proveo sa ekipom ni dve nedelje, ali svakako i on mora da snosi krivicu za ovakav rezultat. Sigurno mu je isključenje Bukarija pola sata pre kraja drugog dela poremetilo sve taktičke planove, međutim to ne može biti opravdanje za odgovornost koju je imao kao trener. Primala je u novijoj istoriji Zvezda pet golova, ali nikada od ekipa poput Viktorije i nikada na ovakav način. Delovao je u pojedinim trenucima izgubljeno, mahao je rukama svojim igračima, ali ga oni nisu čuli. Ostao je bez rešenja za igru Viktorije, posebno sa igračem manje i posle penala u sudijskoj nadoknadi. Deluje da psihički nije najbolje spremio svoj tim, da je bilo prepotentnosti i da je Zvezda zbog toga kažnjena.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport