Fudbaleri Partizana su savladali ekipu Hetafea pred punim tribinama u Humskoj sa 2:1 (0:0) u revanš meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije, ali to nije bilo dovoljno za plasman u ovo evropsko takmičenje.

"Ovo je Partizan kakav želim da imam i gledam, hvala navijačima koji su nam dali podršku, pohvalio bih sve igrače. Ostaje žal za dva naivno primljena gola u Madridu i zbog tiga nismo u LK. Kada imaš ovoliko navijača, ne treba ništa specijalno reći igračima. Ja sam im samo rekao da se opuste. Igrali smo stvarno dobro. Nismo imali sreću, ali i nju treba da zaslužiti."