Partizan ni četvrtu godinu uzastopno neće igrati u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja.
Fudbal
PARTIZAN SRUŠIO HETAFE ALI NE IDE U EVROPU Ilić: Ovo je Partizan kakav želim da imam i gledam
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Fudbaleri Partizana su savladali ekipu Hetafea pred punim tribinama u Humskoj sa 2:1 (0:0) u revanš meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije, ali to nije bilo dovoljno za plasman u ovo evropsko takmičenje.
Trener crno-belih Saša Ilić izneo je prve utiske:
"Ovo je Partizan kakav želim da imam i gledam, hvala navijačima koji su nam dali podršku, pohvalio bih sve igrače. Ostaje žal za dva naivno primljena gola u Madridu i zbog tiga nismo u LK. Kada imaš ovoliko navijača, ne treba ništa specijalno reći igračima. Ja sam im samo rekao da se opuste. Igrali smo stvarno dobro. Nismo imali sreću, ali i nju treba da zaslužiti."
Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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