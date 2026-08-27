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Poznati su svi učesnici UEFA Lige Evrope.

Žreb za Ligu Evrope obaviće se u petak od 13.00 časova, poznati su i šeširi.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Prvi šešir čine: Bajer Leverkuzen, Benfika, Juventus, Milan, Lion, AZ Alkmar, Olimpijakos, Real Sosijedad i Marsej.

U drugom su: Ferencvaroš, Viktorija Plzenj, Union Sen Žil, Dinamo Zagreb, Salcburg, Seltik, Sparta Prag, Ren i Anderleht.

U trećem su: Šturm, Leh, Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Celje, Jagielonija, Omonija i Selta.

Poslednji čine: Hofenhajm, Bešiktaš, Torense, Ber Ševa, NEK Nijmegen, OFI, Lilester, Levski i Ararat-Jermenija.

Žreb je isti kao za Ligu šampiona, svaki klub dobija po dva rivala iz svakog šešira. Posle ligaške faze koja počinje 16/17. septembra, osam najboljih će u osminu finala, klubovi od 9. do 24. mesta će u plej-of za osminu finala.

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