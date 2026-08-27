POZNATI SVI UČESNICI LIGE EVROPE: Viktorija u drugom šeširu, Vlahović sa Bešiktašom u poslednjem
Poznati su svi učesnici UEFA Lige Evrope.
Žreb za Ligu Evrope obaviće se u petak od 13.00 časova, poznati su i šeširi.
Prvi šešir čine: Bajer Leverkuzen, Benfika, Juventus, Milan, Lion, AZ Alkmar, Olimpijakos, Real Sosijedad i Marsej.
U drugom su: Ferencvaroš, Viktorija Plzenj, Union Sen Žil, Dinamo Zagreb, Salcburg, Seltik, Sparta Prag, Ren i Anderleht.
U trećem su: Šturm, Leh, Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Celje, Jagielonija, Omonija i Selta.
Poslednji čine: Hofenhajm, Bešiktaš, Torense, Ber Ševa, NEK Nijmegen, OFI, Lilester, Levski i Ararat-Jermenija.
Žreb je isti kao za Ligu šampiona, svaki klub dobija po dva rivala iz svakog šešira. Posle ligaške faze koja počinje 16/17. septembra, osam najboljih će u osminu finala, klubovi od 9. do 24. mesta će u plej-of za osminu finala.