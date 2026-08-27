Žreb za Ligu Evrope obaviće se u petak od 13.00 časova, poznati su i šeširi.

Žreb je isti kao za Ligu šampiona, svaki klub dobija po dva rivala iz svakog šešira. Posle ligaške faze koja počinje 16/17. septembra, osam najboljih će u osminu finala, klubovi od 9. do 24. mesta će u plej-of za osminu finala.