CRVENA ZVEZDA SAZNALA KO JE ČEKA NA ŽREBU: Ovo je spisak svih potencijalnih rivala, a poznato je i kada je izvlačenje
Utakmicama plej-ofa u četvrtak uveče, kompletirane su liste učesnika u Ligi Evrope i Ligi konferencije.
Crvena zvezda će posle brodoloma u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, prvi put igrati u Ligi konferencije.
Crveno-beli su smešteni u drugi šešir, zajedno sa ekipama Mitjilanda, Genta, Paantinaikosa, Pafosa i Brajtona.
Prvi šešir čine: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen.
Treći šešir: Borac Banjaluka, Hetafe, KuPS, Tvente, Sent Trojden i Lugano.
Četvrti šešir: Bran, Harts, Kairat, Trabzon, Krajova, Linkoln / Larne.
Peti šešir: Riga, Hajduk Split, Jablonec, AGF, Nordsjeland, Inter Eskaldes.
Šesti šešir: Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjalbi, Iberija i Egnatija.
Žreb je na programu u petak od 13.00 časova, a svaki tim će odigrati po šest utakmica.
Prvo kolo je na programu 15. oktobra, a poslednje 17. decembra.