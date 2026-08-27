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Utakmicama plej-ofa u četvrtak uveče, kompletirane su liste učesnika u Ligi Evrope i Ligi konferencije.

Crvena zvezda će posle brodoloma u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, prvi put igrati u Ligi konferencije.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Crveno-beli su smešteni u drugi šešir, zajedno sa ekipama Mitjilanda, Genta, Paantinaikosa, Pafosa i Brajtona.

Prvi šešir čine: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen.

Treći šešir: Borac Banjaluka, Hetafe, KuPS, Tvente, Sent Trojden i Lugano.

Četvrti šešir: Bran, Harts, Kairat, Trabzon, Krajova, Linkoln / Larne.

Peti šešir: Riga, Hajduk Split, Jablonec, AGF, Nordsjeland, Inter Eskaldes.

Šesti šešir: Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjalbi, Iberija i Egnatija.

Žreb je na programu u petak od 13.00 časova, a svaki tim će odigrati po šest utakmica.

Prvo kolo je na programu 15. oktobra, a poslednje 17. decembra.

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