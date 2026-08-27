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Fudbalski klub Partizan ponovo se oglasio i uputio novi apel navijačima pred meč sa Hetafeom.

Partizan od 21 čas u Humskoj dočekuje španski tim u revanšu plej-ofa Lige konferencije.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

"Zbog velikog interesovanja, rasprodatog stadiona i pojačane kontrole na ulazima, apelujemo na sve navijače Partizana da uđu na stadion i budu na svojim mestima najmanje 40 minuta pre početka utakmice.

Svi ulazi na stadion biće otvoreni, ali se u periodu neposredno pred početak meča očekuje najveći priliv gledalaca i moguća zadržavanja. Zato je važno da ulazak na stadion ne ostavljate za poslednji trenutak.

Uđite ranije, zauzmite svoje mesto i dočekajmo igrače snažnom podrškom već od trenutka kada izađu na teren na zagrevanje.

Molimo sve posetioce da koriste ulaze predviđene za tribinu i sektor za koji imaju ulaznicu, da poštuju red i instrukcije redarske službe i da nakon ulaska zauzmu svoje mesto navedeno na ulaznici, kako bi prolazi, stepeništa i komunikacije ostali slobodni.

DIGITALNE ULAZNICE – PRIPREMITE KARTU PRE DOLASKA DO KAPIJE

S obzirom na to da je najveći broj ulaznica za utakmicu kupljen elektronskim putem, posebno apelujemo na navijače da svoju digitalnu ulaznicu unapred dodaju u Wallet na telefonu, ukoliko ta opcija postoji.

Očitavanje ulaznice iz Wallet aplikacije je jednostavnije i brže i može značajno doprineti smanjenju zadržavanja na kontrolnim kapijama.

Ukoliko niste u mogućnosti da ulaznicu dodate u Wallet, otvorite je na telefonu pre nego što dođete do kapije i povećajte osvetljenje ekrana na maksimum prilikom očitavanja QR/bar-koda.

Nemojte ulaznicu tražiti u mejlu ili telefonu tek kada stignete do čitača. Svako dodatno zadržavanje pojedinca, kada na stadion ulazi više desetina hiljada ljudi, doprinosi stvaranju gužve.

Pripremite kartu unapred. Otvorite QR/bar-kod. Povećajte osvetljenje ekrana.

Posebno apelujemo na roditelje koji na utakmicu dolaze sa malom decom da uđu na stadion ranije i ne čekaju poslednje minute pred početak meča.

POSEBNO UPUTSTVO ZA ISTOČNU TRIBINU

Navijače koji imaju ulaznice za Istočnu tribinu posebno molimo da ravnomerno koriste oba raspoloživa ulaza:

* ulaz sa platoa Severne tribine

* ulaz sa platoa ispred Južne tribine

Prema dosadašnjem iskustvu, približno dve trećine gledalaca za Istočnu tribinu pokušava da uđe preko platoa Severne tribine, što u periodu najvećeg priliva stvara veoma velike gužve i produžava vreme čekanja.

Zato apelujemo na navijače sa ulaznicama za Istok da, kada god je moguće, koriste i ulaz sa platoa ispred Južne tribine, kako bi se priliv gledalaca ravnomernije rasporedio i ulazak bio brži za sve.

Na ulazu sa platoa Severne tribine očekuje se znatno veća gužva.

Budite strpljivi, poštujte red i pratite uputstva redarske službe.

Pojačana kontrola na ulazima sprovodi se radi bezbednosti svih prisutnih i može produžiti vreme potrebno za ulazak na stadion."