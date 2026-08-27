PARTIZAN UPUTIO NOVI APEL NAVIJAČIMA: Crno-beli se oglasili nekoliko sati pred meč sa Hetafeom! Posebno uputstvo za određeni deo publike
Fudbalski klub Partizan ponovo se oglasio i uputio novi apel navijačima pred meč sa Hetafeom.
Partizan od 21 čas u Humskoj dočekuje španski tim u revanšu plej-ofa Lige konferencije.
"Zbog velikog interesovanja, rasprodatog stadiona i pojačane kontrole na ulazima, apelujemo na sve navijače Partizana da uđu na stadion i budu na svojim mestima najmanje 40 minuta pre početka utakmice.
Svi ulazi na stadion biće otvoreni, ali se u periodu neposredno pred početak meča očekuje najveći priliv gledalaca i moguća zadržavanja. Zato je važno da ulazak na stadion ne ostavljate za poslednji trenutak.
Uđite ranije, zauzmite svoje mesto i dočekajmo igrače snažnom podrškom već od trenutka kada izađu na teren na zagrevanje.
Molimo sve posetioce da koriste ulaze predviđene za tribinu i sektor za koji imaju ulaznicu, da poštuju red i instrukcije redarske službe i da nakon ulaska zauzmu svoje mesto navedeno na ulaznici, kako bi prolazi, stepeništa i komunikacije ostali slobodni.
DIGITALNE ULAZNICE – PRIPREMITE KARTU PRE DOLASKA DO KAPIJE
S obzirom na to da je najveći broj ulaznica za utakmicu kupljen elektronskim putem, posebno apelujemo na navijače da svoju digitalnu ulaznicu unapred dodaju u Wallet na telefonu, ukoliko ta opcija postoji.
Očitavanje ulaznice iz Wallet aplikacije je jednostavnije i brže i može značajno doprineti smanjenju zadržavanja na kontrolnim kapijama.
Ukoliko niste u mogućnosti da ulaznicu dodate u Wallet, otvorite je na telefonu pre nego što dođete do kapije i povećajte osvetljenje ekrana na maksimum prilikom očitavanja QR/bar-koda.
Nemojte ulaznicu tražiti u mejlu ili telefonu tek kada stignete do čitača. Svako dodatno zadržavanje pojedinca, kada na stadion ulazi više desetina hiljada ljudi, doprinosi stvaranju gužve.
Pripremite kartu unapred. Otvorite QR/bar-kod. Povećajte osvetljenje ekrana.
Posebno apelujemo na roditelje koji na utakmicu dolaze sa malom decom da uđu na stadion ranije i ne čekaju poslednje minute pred početak meča.
POSEBNO UPUTSTVO ZA ISTOČNU TRIBINU
Navijače koji imaju ulaznice za Istočnu tribinu posebno molimo da ravnomerno koriste oba raspoloživa ulaza:
* ulaz sa platoa Severne tribine
* ulaz sa platoa ispred Južne tribine
Prema dosadašnjem iskustvu, približno dve trećine gledalaca za Istočnu tribinu pokušava da uđe preko platoa Severne tribine, što u periodu najvećeg priliva stvara veoma velike gužve i produžava vreme čekanja.
Zato apelujemo na navijače sa ulaznicama za Istok da, kada god je moguće, koriste i ulaz sa platoa ispred Južne tribine, kako bi se priliv gledalaca ravnomernije rasporedio i ulazak bio brži za sve.
Na ulazu sa platoa Severne tribine očekuje se znatno veća gužva.
Budite strpljivi, poštujte red i pratite uputstva redarske službe.
Pojačana kontrola na ulazima sprovodi se radi bezbednosti svih prisutnih i može produžiti vreme potrebno za ulazak na stadion."