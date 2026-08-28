Slušaj vest

Legendarni reprezentativac Obale Slonovače Jaja Ture sinoć je ispisao istoriju i postao prvi afrički trener koji je odveo jednu ekipu u Ligu šampiona.

Fudbaleri Slovana iz Bratislave pobedili su Celje u Sloveniji rezultatom 2:1 nakon produžetaka i sa ukupnih 3:2 u dvomeču se plasirali u Ligu šampiona.

Jaja Ture Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, Rogan Thomson/JMP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt West/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ture je tima Slovana preuzeo ove godine, a jedan je od najboljih fudbalera u istoriji afričkog kontinenta.

Najbolje dane u igračkoj karijeri je proveo u Barseloni i Mančester sitiju.

Očigledno je da mu se smeši i ozbiljna trenerska karijera...

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalKO JE OVO OČEKIVAO?! Dobro poznato lice seda na klupu SLOVANA IZ BRATISLAVE?!
Pep Gvardiola i Jaja Ture
Fudbal"MRZIM GA! MRZIM TOG PROKLETNIKA! Ovako o Nemanji Matiću još nisu pričali! Legenda se prisetila PAKLA koji mu je Srbin priredio
matic-ture.jpg
FudbalMRZIM GA! FUDBALSKOG ASA PITALI KO MU JE NAJTEŽI RIVAL, ON POMENUO SRBINA: Malo je onih koji su me zaustavili, on je znao kako
profimedia0222949035.jpg
FudbalNOVI POSLOVNI IZAZOVI: Jaja Ture pomoćni trener Standarda (FOTO)
ture.jpg

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot