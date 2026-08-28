Istorijski podvig.
Fudbal
KAKAV CAR! LEGENDARNI FUDBALER ISPISAO ISTORIJU: Ovo niko nikada nije uradio! O njegovom podvigu bruji cela planeta!
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Legendarni reprezentativac Obale Slonovače Jaja Ture sinoć je ispisao istoriju i postao prvi afrički trener koji je odveo jednu ekipu u Ligu šampiona.
Fudbaleri Slovana iz Bratislave pobedili su Celje u Sloveniji rezultatom 2:1 nakon produžetaka i sa ukupnih 3:2 u dvomeču se plasirali u Ligu šampiona.
Jaja Ture Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, Rogan Thomson/JMP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt West/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ture je tima Slovana preuzeo ove godine, a jedan je od najboljih fudbalera u istoriji afričkog kontinenta.
Najbolje dane u igračkoj karijeri je proveo u Barseloni i Mančester sitiju.
Očigledno je da mu se smeši i ozbiljna trenerska karijera...
Kurir sport / Sportske.net
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