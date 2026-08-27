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Atmosfera u nemačkom fudbalu sve je užarenija uoči oktobarskih i novembarskih duela koje "Panceri" očekuju protiv reprezentacije Srbije u okviru Lige nacija.

Dok se sa velikim nestrpljenjem čeka prvi zvanični spisak novog selektora Nemačke Jirgena Klopa, zakazan za 17. septembar, legendarni Lotar Mateus već je otvorio žestoku polemiku. Bivši trener Partizana i rekorder po broju nastupa za nemačku reprezentaciju javno je kritikovao odluku novog selektora da spisak objavljuje četvrtkom.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Mateus, koji danas radi kao stručni konsultant televizije "Skaj", smatra da se time reprezentativcima stvara potpuno nepotreban pritisak pred važne klupske utakmice.

- Zaista bih zamolio Jirgena Klopa da ubuduće nominacije i objave spiska vrši petkom ujutru ili oko podneva. Fudbalski savez Nemačke tvrdio je da želi da prevrne svaki kamen i napravi korenite promene – po mom mišljenju, ovo je morao da bude jedan od tih kamenova! - poručio je Mateus.

Bivi trener Partizana posebno je ukazao na problem koji nastaje zbog utakmica Lige Evrope i Lige konferencije, koje se uglavnom igraju četvrtkom uveče.

1/12 Vidi galeriju Legendarni nemački fudbaler Lotar Mateus. Foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia, ROLF VENNENBERND / AFP / Profimedia, SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

- Izuzetno utiče na psihu igrača kada ga novinari ispituju o pozivu u reprezentaciju neposredno pre nego što kroči na teren na kom igra izuzetno važnu evropsku utakmicu za svoj klub! Ako se fudbaler povredi u četvrtak uveče na utakmici, petkom ujutru uopšte neće biti potrebe da pozivate zamenu jer spisak još uvek nije zvanično izašao - objasnio je Mateus.

Problem je tim veći jer nemački klubovi imaju veliki broj igrača koji konkurišu za reprezentaciju, a koji četvrtkom nastupaju u evropskim takmičenjima. Bajer Leverkuzen i Hofenhajm predstavljaju Nemačku u Ligi Evrope, dok se Frajburg bori za prolaz u grupnu fazu Lige konferencije.

Zbog toga Mateus smatra da bi objavljivanje spiska u petak bilo logičnije i praktičnije rešenje, kako bi fudbaleri mogli da se maksimalno koncentrišu na klupske obaveze.

Klopa sada čeka prvi veliki test i van terena - spisak koji bi mogao da pokaže u kom smeru želi da povede nemačku reprezentaciju. Posebnu pažnju privući će upravo potencijalni putnici za duele sa Srbijom, koji bi mogli da budu među najzanimljivijim utakmicama novog ciklusa Lige nacija.

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