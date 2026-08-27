Mateja Gašić, jedan od najboljih bekova Super lige Srbije, postao je novo pojačanje Vojvodine sa ugovorom do leta 2030.
Fudbal
ODJEKNULA NOVA BOMBA U NOVOM SADU! Jedan od najboljih bekova u Super ligi potpisao za Vojvodinu!
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Fudbalski klub Vojvodina je objavio da je Mateja Gašić novo pojačanje „stare dame“ sa kojom je potpisao ugovor do leta 2030. godine!
Mateja Gašić u Vojvodinu stiže iz Radnika iz Surdulice, za koji je nastupao tokom protekle tri sezone i u tom periodu je izrastao u jednog od najboljih bekova u Super ligi Srbije.
Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina
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Gašić je rođen 16. februara 2003. godine u Beogradu, prošao je sve mlađe kategorije Rada, stigao je do prvog tima, čiji je postao i kapiten.
Leta 2023. godine prešao je u Radnik, za koji je odigrao 108 mečeva uz učinak od tri gola i 13 asistencija.
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