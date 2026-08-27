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Nakon upozorenja inostranih partnera o višegodišnjoj netrpeljivosti i visokom riziku od sukoba ovih grupa, uvedene su rigorozne mere kontrole i pojačano praćenje njihovog kretanja na ključnim lokacijama.

- Od stranih kolega dobili smo informacije da postoji rizik sukoba tih grupa stranih navijača zbog duže mržnje od ranije. Neprekidno pratimo situaciju - saopštila je češka policija na društvenoj mreži Iks.

1/4 Vidi galeriju Viktorija Plzenj navijači Foto: Antonio Balasco / imago sportfotodienst / Profimedia, Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia, Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Zbog priliva velikog broja gostujućih navijača uvedene su vanredne mere bezbednosti, dok su lokalnim policijskim snagama u pomoć pristigle i jedinice iz drugih delova zemlje. Pod najstrožim nadzorom nalaze se Hradec Kralove, Jablonec i Plzenj – gradovi u kojima se igraju evropske utakmice.

- Danas se koncentrišemo pre svega na obezbeđenje reda pred utakmice i posle njih u Hradecu Kralove, Jablonecu i Plzenju. Angažovali smo vanredno velike snage i sredstva, a pomažu nam i iz drugih regiona - navodi se u saopštenju policije.

Crveno-beli imaju prednost od 3:0 iz prvog duela i sada će ići po novu evropsku pobedu.

Opsadno stanje u Plzenju

Češka policija, u strahu od sukoba navijača, ništa ne prepušta slučaju.

Na centralnom gradskom trgu, gde se obično okupljaju pristalice gostujućeg kluba, već je evidentno prisustvo ogromnog broja policije.

00:19 Češka policija čeka delije Izvor: Kurir