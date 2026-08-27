HITNO SAOPŠTENJE ČEŠKE POLICIJE PRED MEČ PLZENJ - ZVEZDA! Strahuju zbog navijača, plaše se mogućeg sukoba, otkrili su kakve su INFORMACIJE DOBILI!
Nakon upozorenja inostranih partnera o višegodišnjoj netrpeljivosti i visokom riziku od sukoba ovih grupa, uvedene su rigorozne mere kontrole i pojačano praćenje njihovog kretanja na ključnim lokacijama.
- Od stranih kolega dobili smo informacije da postoji rizik sukoba tih grupa stranih navijača zbog duže mržnje od ranije. Neprekidno pratimo situaciju - saopštila je češka policija na društvenoj mreži Iks.
Zbog priliva velikog broja gostujućih navijača uvedene su vanredne mere bezbednosti, dok su lokalnim policijskim snagama u pomoć pristigle i jedinice iz drugih delova zemlje. Pod najstrožim nadzorom nalaze se Hradec Kralove, Jablonec i Plzenj – gradovi u kojima se igraju evropske utakmice.
- Danas se koncentrišemo pre svega na obezbeđenje reda pred utakmice i posle njih u Hradecu Kralove, Jablonecu i Plzenju. Angažovali smo vanredno velike snage i sredstva, a pomažu nam i iz drugih regiona - navodi se u saopštenju policije.
Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde danas od 19 časova gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Crveno-beli imaju prednost od 3:0 iz prvog duela i sada će ići po novu evropsku pobedu.
Opsadno stanje u Plzenju
Češka policija, u strahu od sukoba navijača, ništa ne prepušta slučaju.
Na centralnom gradskom trgu, gde se obično okupljaju pristalice gostujućeg kluba, već je evidentno prisustvo ogromnog broja policije.