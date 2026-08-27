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Uefa je saopštila da je podnela dokumentaciju sudu na Menhetnu, u Njujorku, tražeći da se omogući pribavljanje potencijalnih dokaza od njujorškog investicionog fonda Trajv Kepital Menadžment (Thrive Capital Management) koji je osnovao biznismen i milijarder Džošua Kušner. Ta razliku od svog brata Džareda Kušnera, savetnika predsednika SAD Donalda Trampa, Džošua nije pristalica vladajućih Republikanaca, već opozicionih Demokrata.

Uefa je takođe podnela zahtev sudu u južnoj Floridi za odobrenje pribavljanja dokaza "u okviru stranog postupka" protiv same Fife, čije se kancelarije nalaze u predgrađu Majamija, Koral Gejblsu.

Trajv i Kušner je trebalo da budu glavni investitori koji bi Fifi platili 4,2 milijarde dolara za 20 odsto udela u podružnici koja bi upravljala komercijalnim događajima fudbalske organizacije, uključujući Svetsko prvenstvo.

"Uefa i njeni pravni zastupnici razmatraju pokretanje krivičnog postupka u Švajcarskoj protiv Infantina i moguće, drugih zvaničnika Fife zbog krivičnog upravljanja u skladu sa članom 158 švajcarskog Krivičnog zakonika", naveli su advokati Uefe u dokumentu od 56 strana do kojeg je došla agencija Asošijeted pres.

U dokumentu se sugeriše da bi iznos od 4,2 milijarde dolara mogao predstavljati "prevarantski utvrđenu cenu koja nije odgovarala tržišnoj vrednosti, a koju je Infantino promovisao zarad sopstvene koristi".

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino je 1. avgusta odustao od plana prodaje nakon žestokih reakcija čelnika svetskog fudbala, uključujući Uefu.

Evropska kuća fudbala je prvi put zapretila pokretanjem pravnog postupka 3. avgusta, kada je upozorila Fifu da ne sme da uništi ili sakrije bilo kakav relevantan materijal u vezi sa tim planom.

"Infantino je tvrdio da bi plan oslobodio komercijalni potencijal i mogućnosti koje Fifa ima. Istina je, međutim, da je to bio mehanizam kojim bi Infantino i taj mali krug ljudi stekli trajni udeo u najvrednijoj imovini Fife i na druge načine ostvarivali korist od nje, na štetu Fife, njenih članica i drugih aktera unutar fudbalske porodice", naveli su advokati.

"Prema uslovima koje je Infantino objavio, ti investitori bi za 4,2 milijarde dolara stekli trajni finansijski interes u komercijalnom ogranku Fife, što bi podrazumevalo apsurdno nisku vrednost kompanije od svega oko 20 milijardi dolara. Ta cifra nije rezultat otvorenog i konkurentnog nadmetanja, niti ju je procenio bilo koji nezavisni procenitelj", piše u saopštenju.

(Beta)