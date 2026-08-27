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Fudbaleri Crvene zvezde od 19.00 gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču za plasman u plej-of Lige Evrope.

U prvom meču odigranom u Beogradu, Zvezda je upisala ubedljivu pobedu - 3:0.

Delije u Češkoj pred meč Viktorije i Zvezde Foto: Kurir Sport, Sport

Veliki broj policijskih snaga je na ulicama Plzenja, a Delije su u međuvremenu krenule ka stadionu Viktorije gde će pomoći svojim miljenica da odbrane prednost iz srpske prestonice.

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Dolazak Delija na stadion Viktorije u Plzenju Izvor: Kurir

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Češka policija čeka delije Izvor: Kurir