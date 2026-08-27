Delije su u Češkoj pred revanš meč protiv Viktorije Plzenj, gde Zvezda brani prednost iz prvog susreta u Ligi Evrope.
podrška
OFANZIVA DELIJA U PLZENJU! Stadionom će se oriti Zvezdine pesme, veliki broj policijskih snaga na ulici! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde od 19.00 gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču za plasman u plej-of Lige Evrope.
U prvom meču odigranom u Beogradu, Zvezda je upisala ubedljivu pobedu - 3:0.
Delije u Češkoj pred meč Viktorije i Zvezde Foto: Kurir Sport, Sport
Vidi galeriju
Veliki broj policijskih snaga je na ulicama Plzenja, a Delije su u međuvremenu krenule ka stadionu Viktorije gde će pomoći svojim miljenica da odbrane prednost iz srpske prestonice.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši