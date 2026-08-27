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Nemanja Gudelj završio je jedno od najvažnijih poglavlja u svojoj karijeri. Posle čak sedam godina provedenih u Sevilji, srpski reprezentativac napustio je klub, ali je emotivnim oproštajem jasno stavio do znanja da Andaluziju ne doživljava kao završenu priču.

Saradnja Gudelja i Sevilje zvanično je okončana još u junu, kada je postalo poznato da ugovor neće biti produžen. Ipak, srpski fudbaler se od kluba i navijača oprostio tek sada, i to porukom koja je daleko prevazišla klasičan oproštaj.

1/7 Vidi galeriju Nemanja Gudelj pre i posle trasplatancije kose Foto: Nemanja Nikolić

Gudelj je objavio video u kojem je lično pročitao pismo namenjeno navijačima Sevilje. Prisetiо se sedam godina provedenih u crveno-belom dresu, velikih pobeda, trofeja, teških trenutaka, saigrača i ljudi koji su mu tokom boravka u Andaluziji postali mnogo više od saradnika.

Za sedam sezona Gudelj je postao jedan od najprepoznatljivijih stranaca u novijoj istoriji kluba. Nosio je i kapitensku traku koju je preuzeo od legende Hesusa Navasa, dok je sa Seviljom osvojio dve Lige Evrope.

Na kraju svog mandata stigao je i do petog mesta na listi stranaca sa najvećim brojem nastupa za klub.

Ipak, brojke i trofeji ovog puta nisu bili u prvom planu.

- Posle sedam godina vreme je da se oprostim od Fudbalskog kluba Sevilja. Iako za mene Sevilja nikada neće biti samo klub, zauvek će imati posebno mesto u mom srcu - poručio je Gudelj.

Srbin se posebno zahvalio navijačima, ističući da su mu od prvog dana pružili osećaj da je deo njihove porodice.

- Vaša ljubav, podrška i strast učinile su odbranu ovog grba pravom privilegijom. Nikada neću moći dovoljno da vam zahvalim za svu ljubav koju ste pružili i meni i mojoj porodici - dodao je Gudelj.

Tokom sedam godina bilo je svega – velikih pobeda, trofeja, poraza i teških trenutaka. Gudelj je upravo te uspomene poneo sa sobom, uz prijateljstva koja, kako kaže, prevazilaze granice fudbala.

Posebno je odjeknula njegova poruka na kraju oproštajnog pisma.

- Ne želim da kažem zbogom, već više volim da kažem doviđenja, jer sam uveren da ću se jednog dana vratiti u svoj dom, u svoj hram. I neka niko ne pomisli da odlazim tek tako pošto zatvorim ova vrata; zatvoriću ih, da, ali ću kopiju ključa poneti sa sobom.

Gudelj je tako stavio tačku na jedno od najdužih i najznačajnijih poglavlja svoje karijere, ali je istovremeno ostavio otvorena vrata za budućnost.

- Volim vas, moja crveno-bela porodico. Vaš vojnik zauvek, Nema - završio je srpski reprezentativac.

Posle sedam godina, Gudelj odlazi iz Sevilje, ali po svemu sudeći - ne i iz srca njenih navijača.

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