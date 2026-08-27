Navijači Viktorije Plzenj pružili su podršku srpskom narodu sa zastavom 'nema predaje' pred revanš meč Lige Evrope.
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FANTASTIČAN GEST ČEŠKIH NAVIJAČA! Stali su uz srpski narod, zastava "nema predaje" dominira tribinama u Plzenju! (FOTO)
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Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se u revanš meču za plasman u Ligu Evrope sa ekipom Viktorije Plzenj.
U prvoj utakmici Zvezda je slavila sa 3:0.
Navijači Plzenja sa zastavom Nema predaje Foto: Kurir Sport
Neposredno pred početak utakmice u Češkoj, navijači domaćeg tima istakli su srpsku zastavku sa porukom "nema predaje"!
Lep gest Čeških navijača i podrška srpskom narodu!
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