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Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se u revanš meču za plasman u Ligu Evrope sa ekipom Viktorije Plzenj.

U prvoj utakmici Zvezda je slavila sa 3:0.

Navijači Plzenja sa zastavom nema predaje
Navijači Plzenja sa zastavom Nema predaje Foto: Kurir Sport

Neposredno pred početak utakmice u Češkoj, navijači domaćeg tima istakli su srpsku zastavku sa porukom "nema predaje"!

Lep gest Čeških navijača i podrška srpskom narodu!

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BONUS VIDEO:

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Dolazak Delija na stadion Viktorije u Plzenju Izvor: Kurir