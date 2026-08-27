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Iskusni 31-godišnji čuvar mreže potpisao je ugovor sa katalonskim klubom do 2030. godine. Livaković bi u Barseloni trebalo da ima ulogu rezervnog golmana, s obzirom na to da ekipa već ima Žoana Garsiju i iskusnog Vojćeha Ščensnog.

Katalonci su ranije ovog meseca poslali Marka-Andrea ter Štegena na pozajmicu u Ajaks, pa je dolazak Livakovića dodatno pojačao konkurenciju među stativama.

Finansijski detalji transfera nisu saopšteni.

Livaković je seniorsku karijeru počeo u Zagrebu, a 2016. godine prešao je u Dinamo. Posle sedam sezona u zagrebačkom klubu potpisao je za Fenerbahče, gde je proveo dve godine, pre nego što je otišao na pozajmicu u Đironu.

1/5 Vidi galeriju Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA

U međuvremenu se vratio u Dinamo, takođe na pozajmicu. Njegov period u Đironi obeležile su i nesuglasice sa trenerom Mičelom, koji je tvrdio da Livaković nije bio dovoljno posvećen klubu i da je želeo da ode zbog fokusa na Svetsko prvenstvo.

Hrvatski golman je standardni reprezentativac od 2017. godine. Branio je za „Vatrene“ na poslednja tri Mundijala, kao i na dva prethodna Evropska prvenstva.