Navijači Crvene zvezde oprostili su se od generala Ratka Mladića uz poruku: "Neka ti je večna slava" na stadionu u Plzenju.
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DELIJE SE OPROSTILE OD RATKA MLADIĆA: "Generale - neka ti je večna slava"! (VIDEO)
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Navijači Crvene zvezde poslali su poslednji pozdrav preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću koji nas je napustio u 84. godini.
Delije su sa tribina stadiona Viktorije u Plzenju poslali jasnu poruku: "Generale! Neka ti je večna slava"!
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