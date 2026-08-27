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Navijači Crvene zvezde poslali su poslednji pozdrav preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću koji nas je napustio u 84. godini.

Delije su sa tribina stadiona Viktorije u Plzenju poslali jasnu poruku: "Generale! Neka ti je večna slava"!

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir