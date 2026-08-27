Slušaj vest

Umesto toga, na stadionu Kamp Nou trebalo bi da bude održan skup podrške zastavi estelada, a navijačima će biti podeljeno oko 10.000 takvih zastava.

Barselona u svom sastavu ima osam svetskih šampiona, više nego bilo koji drugi klub i planirala je da im oda počast pre prve utakmice na domaćem terenu u španskom prvenstvu protiv Atletik Bilbaa od 21 čas.

Drugi španski klubovi, u saradnji sa Fudbalskim savezom Španije, već su odali priznanje svojim igračima koji su osvojili Svetsko prvenstvo, a ceremonije su uključivale iznošenje pehara namenjenog svetskom šampionu i prisustvo selektora Španije Luisa de la Fuentea.

Barselona je saopštila da je odustala od planirane ceremonije nakon što je policija prošlog vikenda, pre utakmice protiv Elčea, jednom njenom navijaču oduzela zastavu estelada. Mladi navijač se sukobio sa policajcima koji su ga udarili pendrecima, a potom priveli.

Katalonski klub je izrazio žaljenje zbog oduzimanja zastava svojim navijačima, navodeći da je estelada zakonom priznat simbol i da njeno isticanje predstavlja legitimno ostvarivanje slobode izražavanja. Klub je dodao da samo isticanje zastave ne može samo po sebi da se smatra podsticanjem na mržnju ili nasilje.

Barselona je ocenila da je način na koji je priveden jedan od navijača bio nesrazmeran, kao i da upotreba sile nije imala neophodno opravdanje i nije bila primerena.

Incident je brzo dobio političku dimenziju, a lokalni političari počeli su javno da iznose svoje stavove.

Jedna katalonska organizacija planirala je da uoči večerašnje utakmice ispred Kamp Noua podeli 10.000 zastava estelada. Predsednik Barselone Đoan Laporta istakao je da je reč o "mirnom skupu podrške esteladi", koji, kako je rekao, predstavlja pravo Katalonaca na slobodu izražavanja.

Laporta je rekao da nije najpogodniji trenutak da se oda počast igračima španske reprezentacije, dodajući da fudbal treba da ujedinjuje, a ne da izaziva sukobe.

Laporta je naveo i da Fudbalski savez Španije razume stav Barselone.

Osmorica igrača Barselone koji su prošlog meseca pomogli Španiji da osvoji drugu titulu svetskog prvaka su: Đoan Garsija, Erik Garsija, Pedri, Pau Kubarsi, Gavi, Rodri, Dani Olmo i Lamin Jamal.

1/20 Vidi galeriju Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

(Beta)