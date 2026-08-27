Crveno-beli nastavljau takmičenje u Ligi konferencija.
Fudbal
PUKLA BRUKA U PLZENJU: Pogledajte kako je Zvezda primila 5 komada i ispala iz Lige Evrope
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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Plzenju od Viktorije sa 5:1 posle produžetaka, iako su u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope branili prednost od 3:0 iz prvog meča, pa će evropsku sezonu nastaviti u Ligi konferencije.
Pogledajte momente sa ovog meča:
Zvezda će kao poraženi tim iz plej-ofa Lige Evrope nastaviti takmičenje u ligaškoj fazi Lige konferencije.
UEFA je predvidela da se kvalifikacije za Ligu Evrope završe 27. avgusta, nakon čega sledi žreb ligaške faze.
Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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