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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Plzenju od Viktorije sa 5:1 posle produžetaka, iako su u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope branili prednost od 3:0 iz prvog meča, pa će evropsku sezonu nastaviti u Ligi konferencije.

Pogledajte momente sa ovog meča:

Zvezda će kao poraženi tim iz plej-ofa Lige Evrope nastaviti takmičenje u ligaškoj fazi Lige konferencije.

UEFA je predvidela da se kvalifikacije za Ligu Evrope završe 27. avgusta, nakon čega sledi žreb ligaške faze.

Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

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Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir