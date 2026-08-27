Navijači Crvene zvezde i Viktorije Plzenj zajedno su skandirali 'Kosovo je Srbija'.
Fudbal
U ČEŠKOJ GRMI "KOSOVO JE SRBIJA"! Navijači Viktorije i Zvezde zajedno navijali! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.
Na tribinama Došan arene okupilo se oko 600 najvatrenijih pristalica Zvezde kako bi pruživši podršku timu koji vodi Albert Rijera.
Tokom meča viđena je i jedna sjajna scena, Delije su u jednom momentu složno povele skandiranje „Kosovo je Srbija“, a sa druge strane je stigla neočekivana podrška.
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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Domaći navijači Viktorije prihvatili su skandiranje i sa svojih tribina odgovorili gromoglasnim „Srbija“.
Ubrzo se napravila vrhunska atmosfera u kojoj su dve navijačke grupe u tandemu skandirale, jedni bi uzviknuli „Kosovo“, a drugi uzvraćali sa „Srbija“, što je pobralo aplauze celog stadiona.
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