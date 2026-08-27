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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Viktoriji Plzenj u revanš meču plej-ofa za Ligu Evrope.

Na tribinama Došan arene okupilo se oko 600 najvatrenijih pristalica Zvezde kako bi pruživši podršku timu koji vodi Albert Rijera.

Tokom meča viđena je i jedna sjajna scena, Delije su u jednom momentu složno povele skandiranje „Kosovo je Srbija“, a sa druge strane je stigla neočekivana podrška.

1/19 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Domaći navijači Viktorije prihvatili su skandiranje i sa svojih tribina odgovorili gromoglasnim „Srbija“.

Ubrzo se napravila vrhunska atmosfera u kojoj su dve navijačke grupe u tandemu skandirale, jedni bi uzviknuli „Kosovo“, a drugi uzvraćali sa „Srbija“, što je pobralo aplauze celog stadiona.

00:16 Dozivanje Kosovo - Srbija, čeških i srpskih navijača Izvor: Kurir