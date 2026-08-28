Dosadašnji fudbaler Bajerna iz Minhena Leon Gorecka novi je igrač Aston Vile.
Fudbal
BOMBA NA VILA PARKU: Bajernov as odlazi bez obeštećenja - Gorecka stigao u Aston Vilu!
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Aston Vila nije objavila detalje ugovora, a 31-godišnji fudbaler došao je na Vila Park kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Bajernom.
Gorecka je karijeru počeo u Bohumu, pre nego što je prešao u Šalke 2013. godine. Pet godina kasnije potpisao je za Bajern, za koji je odigrao 312 utakmica, postigao 51 gol i imao 53 asistencija.
Sa minhenskim klubom osvojio je sedam titula u Bundesligi, tri Kupa Nemačke i Ligu šampiona.
Za reprezentaciju Nemačke do sada je odigrao 73 utakmice i postigao 15 golova.
(Beta)
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