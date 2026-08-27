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Osman Bukari je bio u duelu sa Doskijem, došlo je do međusobnog koškanja i guranja, a fudbaler Crvene zvezde je potom udario rivala, koji je pao na teren. Sudija Danijele Makeli nije imao dilemu i pokazao je Bukariju direktan crveni karton.

Pogledate taj trenutak:

Nedugo zatim, Makeli je otišao do VAR monitora da pogleda situaciju u kojoj je Lukasen srušio protivničkog igrača u šesnaestercu. Nakon pregledanog snimka, potvrdio je odluku VAR sobe i dosudio novi penal za Viktoriju Plzenj.

Odgovornost je preuzeo Višinski, koji je bio sigurniji od Aduа i savladao Mateusa.

Pogledjate taj momenat:

A samo pet minuta kasnije Viktorija je povisila na 3:1!

Pogledajte taj gol:

1/19 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport