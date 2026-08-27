Nepovoljne stvari po crveno-bele...
Fudbal
HAOS U PLZENJU: Bukari dobio crveni, Zvezda skrivila još jedan penal - Viktorija dala 2 gola za 5 minuta
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Osman Bukari je bio u duelu sa Doskijem, došlo je do međusobnog koškanja i guranja, a fudbaler Crvene zvezde je potom udario rivala, koji je pao na teren. Sudija Danijele Makeli nije imao dilemu i pokazao je Bukariju direktan crveni karton.
Pogledate taj trenutak:
Nedugo zatim, Makeli je otišao do VAR monitora da pogleda situaciju u kojoj je Lukasen srušio protivničkog igrača u šesnaestercu. Nakon pregledanog snimka, potvrdio je odluku VAR sobe i dosudio novi penal za Viktoriju Plzenj.
Odgovornost je preuzeo Višinski, koji je bio sigurniji od Aduа i savladao Mateusa.
Pogledjate taj momenat:
A samo pet minuta kasnije Viktorija je povisila na 3:1!
Pogledajte taj gol:
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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