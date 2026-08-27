Velika drama za crveno-bele u Pleznju.
Fudbal
NEVEROVATNA DRAMA! Viktorija ima 4:1, Zvezda na ivici eliminacije – produžeci rešavaju sve!
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Bio je korner za Viktoriju, a u kazneni prostor krenuo je i golman domaćih. U gužvi je Čam srušio golmana Viktorije i sudija Danijele Makeli pokazao je na belu tačku!
Penal je potvrđen – treći jedanaesterac za Viktoriju Plzenj na ovom meču!
Kabongo je preuzeo odgovornost i pogodio za 4:1!
Pogledajte taj trenutak:
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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