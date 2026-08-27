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Viktorija je anulirala prednost Crvene zvezde iz prvog meča i sada je ukupni rezultat 4:4!

Bio je korner za Viktoriju, a u kazneni prostor krenuo je i golman domaćih. U gužvi je Čam srušio golmana Viktorije i sudija Danijele Makeli pokazao je na belu tačku!

Penal je potvrđen – treći jedanaesterac za Viktoriju Plzenj na ovom meču!

Kabongo je preuzeo odgovornost i pogodio za 4:1!

Pogledajte taj trenutak:

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

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