Slušaj vest

Viktorija Plzenj vodi 5:1!

Crvena zvezda je sada u situaciji da mora da juri čudo u revanš meču Lige Evrope.

Kabongo je centrirao, a na drugoj stativi Krčik glavom poslao loptu iza gol linije.

Mateus je uspeo da je izvadi, ali prekasno.

Gledao se i VAR, ali je sudija Danijele Mekeli posle nekoliko minuta potvrdio pogodak.

Pogledajte:

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Ne propustiteFudbalNEVEROVATNA DRAMA! Viktorija ima 4:1, Zvezda na ivici eliminacije – produžeci rešavaju sve!
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda
FudbalHAOS U PLZENJU: Bukari dobio crveni, Zvezda skrivila još jedan penal - Viktorija dala 2 gola za 5 minuta
Osman Bukari
FudbalU ČEŠKOJ GRMI "KOSOVO JE SRBIJA"! Navijači Viktorije i Zvezde zajedno navijali! VIDEO
plzen-zvezda-23732 (1).JPG
FudbalPOLITIKA U PRVOM PLANU: Barselona okrenula leđa ceremoniji za španske prvake zbog estelade
profimedia0508356277.jpg

00:16
Dozivanje Kosovo - Srbija, čeških i srpskih navijača Izvor: Kurir