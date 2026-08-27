Veoma nezgodna situacija za crveno-bele u Plzenju....
Fudbal
ŠOK NAD ŠOKOVIMA U PLZENJU: Viktorija vodi 5:1, Zvezda sada mora da juri čudo
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Viktorija Plzenj vodi 5:1!
Crvena zvezda je sada u situaciji da mora da juri čudo u revanš meču Lige Evrope.
Kabongo je centrirao, a na drugoj stativi Krčik glavom poslao loptu iza gol linije.
Mateus je uspeo da je izvadi, ali prekasno.
Gledao se i VAR, ali je sudija Danijele Mekeli posle nekoliko minuta potvrdio pogodak.
Pogledajte:
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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