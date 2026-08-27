Navijači Partizana sa južne tribine poslali su snažnu poruku Saši Iliću, koji razmišlja o odlasku iz kluba.
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JUŽNA TRIBINA JE REKLA SVOJE: Evo kakvu su poruku poslali Saši Iliću! (VIDEO)
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Fudbaleri Partizana dočekali su u Humskoj ekipu Hetafea u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija. Španski tim je, podsetimo, u prvoj utakmici slavio sa 3:1.
Tribine stadiona u Humskoj su krcate, a oni najvatreniji navijači smešteni na južnoj tribini, pružili su veliku podršku aktuelnom treneru crno-belih Saši Iliću!
Podsetimo, Ilić je najavio odlazak nakon Hetafea, međutim, navijači ne žele da njihova legenda ode iz Partizana.
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