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Fudbaleri Partizana dočekali su u Humskoj ekipu Hetafea u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija. Španski tim je, podsetimo, u prvoj utakmici slavio sa 3:1.

Tribine stadiona u Humskoj su krcate, a oni najvatreniji navijači smešteni na južnoj tribini, pružili su veliku podršku aktuelnom treneru crno-belih Saši Iliću!

Podsetimo, Ilić je najavio odlazak nakon Hetafea, međutim, navijači ne žele da njihova legenda ode iz Partizana.

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Koreografija Partizana Izvor: MONDO