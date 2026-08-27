Košarkaši Partizana su došli da podrže fudbalere u Humskoj protiv Hetafea, dok se očekuje uzbudljiv revanš za Ligu konferencija.
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CRNO-BELO JEDINSTVO! Košarkaši Partizana stigli u Humsku da podrže fudbalere protiv Hetafea! (VIDEO)
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Fudbaleri Partizana dočekali su Hetafe u revanšu za plasman u grupnu fazu Lige konferencija - na prepunom stadionu u Humskoj.
Sa druge strane košarkaši Partizana stigli su na stadion kako bi podržali crno-bele protiv španskog tima, koji je u prvoj utakmici slavio sa 3:1.
Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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