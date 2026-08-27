Crvena zvezda doživela je debakl u Plzenju, eliminisana iz Lige Evrope rezultatom 5:1. Pogledajte reakcije igrača nakon šokantnog ispadanja.
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TEŠKE SCENE U PLZENJU NAKON DEBAKLA ZVEZDE! Crveno-beli kao pokošeni, pogledajte njihovu reakciju posle ispadanja! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u kvalifikacijama za Ligu Evrope od Viktorije Plzenj.
Posle 3:0 u Beogradu pre sedam dana, Zvezda je u revanšu odigranom u Češkoj poražena rezultatom 5:1 i svoj evropski put nastaviće u Ligi konferencija.
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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Po završetku drugog produžetka i sudijskog zvižduka, fudbaleri Zvezde pali su na teren, u potpunom šoku...
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