Navijači Partizana su proslavili poraz Zvezde u Češkoj, dok su se pripremali za revanš protiv Hetafea.
Fudbal
NESTVARNA SCENA! STADION PARTIZANA "EKSPLODIRAO" KAD JE ZVEZDA PRIMILA GOL! Pogledajte kako su Grobari slavili pobedu Viktorije! VIDEO
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Dok je Zvezda preživljavala pravi pakao u Češkoj, u Humskoj se slavila svaka kapitulacija crveno-belih. Čim se pročula vest da je Viktorija pogodila za 4:1 i izborila produžetke, stadionom Partizana prolomio se talas oduševljenja.
Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport
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Navijači crno-belih su u sjajnoj atmosferi čekali revanš protiv Hetafea, pruživši transparentima podršku upravi i Saši Iliću, dok su na telefonima sa nestrpljenjem pratili potop večitog rivala u Plzenju.
Pogledajte scenu iz Humske:
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