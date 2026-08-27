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Dok je Zvezda preživljavala pravi pakao u Češkoj, u Humskoj se slavila svaka kapitulacija crveno-belih. Čim se pročula vest da je Viktorija pogodila za 4:1 i izborila produžetke, stadionom Partizana prolomio se talas oduševljenja.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Navijači crno-belih su u sjajnoj atmosferi čekali revanš protiv Hetafea, pruživši transparentima podršku upravi i Saši Iliću, dok su na telefonima sa nestrpljenjem pratili potop večitog rivala u Plzenju.

Pogledajte scenu iz Humske:

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Slavlje navijača Partizana  Izvor: MONDO

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Dozivanje Kosovo - Srbija, čeških i srpskih navijača Izvor: Kurir