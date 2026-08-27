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Teško su navijači Crvene zvezde podneli debakl od Viktorije Plzenj, pošto je Češki tim sa 5:1 u revanšu eliminisao crveno-bele u borbi za plasman u Ligu Evrope.

Igrači Zvezde su nakon teškog porata krenuli ka Delijama koje su došle u Češku kako bi dali podršku svim voljenom klubu, međutim, tim Alberta Rijere je oteran od strane Delija...

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Pogledajte šta se sve dešavalo u Češkoj!

01:00 Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir

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