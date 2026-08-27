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Iako je eliminacija od Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope bolan udarac, evropska odiseja za Crvenu zvezdu ovim nije završena.

Crveno-beli se sele u grupnu fazu Lige konferencija, koja uz nastavak takmičenja u Evropi donosi i značajnu finansijsku injekciju u klupsku kasu.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Zvezda je u revanšu u Češkoj poklekla rezultatom 5:1, pa su Česi sa ukupnih 5:4 izborili prolaz dalje.

Ipak, sam ulazak u ligaški deo trećeg po jačini UEFA takmičenja garantuje Beograđanima početni prihod od 3,17 miliona evra, koliko pripada svakom od 36 učesnika.

Na tu cifru treba dodati i bonuse koje diktiraju učinak i plasman. Svaki trijumf u grupnoj fazi UEFA nagrađuje sa 400.000 evra, dok se nerešen ishod vrednuje sa 133.000 evra, uz naknadne premije za konačan plasman na tabeli i eventualni prolaz u nokaut fazu.

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