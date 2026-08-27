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Gori Humska!

Že je predivnim golom doveo Partizan u prednost protiv Hetafea u revanšu za plasman u Ligu konferencija!ž

Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

U maniru rasnih golgetera Že je pocepao mrežu Hetafea, iskosa izvan šesnaesterca sa leve strane.

Pogledajte ovaj predivan gol koji je zapalio Humsku.

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