Pocepao je mrežu!
majstorija
ŽE ZAPALIO HUMSKU! Tribine gore, Partizan vodi, gol za TV špice! (VIDEO)
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Gori Humska!
Že je predivnim golom doveo Partizan u prednost protiv Hetafea u revanšu za plasman u Ligu konferencija!ž
Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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U maniru rasnih golgetera Že je pocepao mrežu Hetafea, iskosa izvan šesnaesterca sa leve strane.
Pogledajte ovaj predivan gol koji je zapalio Humsku.
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