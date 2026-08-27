Fudbaleri Partizana junački su odigrali revanš meč za plasman u Ligu konferencija protiv Hetafea , ali su i pored velike srčanosti, na kraju ipak eliminisani ukupnim rezultatom 4:3.

Borili su se i ginuli za svaku loptu izabranici Saše Ilića, međutim, ni ovaj put sreća nije pogledala crno-bele.

Posle meča fudbaleri Partizana pali su na teren, razočarani, ali ruku na srce, dali su sve od sebe. Na kraju, Grobari su uz pesmu pozvali igrače i pokušali da ih uteše - zaslužili su to ove avgustovske večeri.