Fudbaleri Partizana su se borili do poslednjeg trenutka, ali su na kraju eliminisani od Hetafea rezultatom 4:3. Grobari su ih bodrili pesmom.
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Fudbaleri Partizana junački su odigrali revanš meč za plasman u Ligu konferencija protiv Hetafea, ali su i pored velike srčanosti, na kraju ipak eliminisani ukupnim rezultatom 4:3.
Borili su se i ginuli za svaku loptu izabranici Saše Ilića, međutim, ni ovaj put sreća nije pogledala crno-bele.
Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Posle meča fudbaleri Partizana pali su na teren, razočarani, ali ruku na srce, dali su sve od sebe. Na kraju, Grobari su uz pesmu pozvali igrače i pokušali da ih uteše - zaslužili su to ove avgustovske večeri.
Tribine su utihnule u tim momentima...
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