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Fudbaleri Partizana ponovo su evropsku avanturu završili pre starta školske godine.

Crno-beli su četvrtu sezonu u nizu ostali bez nastupa u grupnoj fazi nekog evrokupa posle dvoboja sa Hetafeom.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Poslednji put Partizan je grupu igrao u sezoni 2022/23. Tada je za rivale u grupi imao Keln, Nicu i Slovacko, i kao drugoplasirani tim se plasirao u šesnaestinu finala, gde je ispao od Šerifa iz Tiraspolja.

Naredne sezone u kvalifikacijama za Ligu konferencije Nordsjeland je bio koban po crno-bele u plej-ofu.

U sezoni 2024/25 Partizan je ispao u kvalifikacijama za sva tri takmičenja. Prvo je Dinamo Kijev bio bolji u kvalifikacijama za Ligu šampiona, potom Lugano u kvalifikacijama za Ligu Evrope, potom Gent u plej-ofu Lige konferencija.

U sezoni 2025/26 škotski Hibernijan je bio koban u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Sve to, naravno, prati i suša u kasi, što se odražava i na kvalitet tima, kao i smanjene ugovore igračima koje crno-beli mogu da prodaju.