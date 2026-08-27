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Fudbaleri Partizana eliminisani su od Hetafea u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija.

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio trener Partizana Saša Ilić:

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ilić je odmah upitan o svojoj budućnosti na klupi Partizana:

- To ćete znati pred narednu utakmicu - rekao je Ilić.

Sledeći meč crno-beli igraju protiv OFK Beograda 31. avgusta.

Zatim je Ilić nastavio:

- Ovo je Partizan kakav želim da treniram i da gledam. Hvala navijačima na enormnoj podršci. Pohvaljujem igrače jer su dali više od maksimuma na terenu. Dva naivna gola u Madridu su nas koštala - kratak je bio Ilić na početku

- Nismo igrali protiv bilo koga, već protiv ekipe koja je bila sedma u Primeri. Partizan je zasluženo pobedio, imali smo više šansi. Nismo imali sreće, sreća se zaslužuje. Ali, ovako treba da izgleda Partizan. Možda smo zaslužili, da smo prošli dalje i da igramo LK, da budemo raspoloženiji ovde, igrači, navijači.

- Partizanu uvek nešto malo nedostaje, to malo se stiče predanošću, radmo, ne znam ni ja čime. Ali, da s ene vraćamo u prošlost, da pričamo o večerašnjoj utakmici. I kad smo gubili, stalno sam pričao da treba ovako da se igra. Ovo je jedan ozbiljan proces, izuzetno mlada ekipa, ne može odjednom. Igrači koji smo doveli dali su više od maksimuma.

O navijačima:

- Imam blizak odnos sa navijačima, to je uzajamno, hvala im na svemu što rade za mene.

- Moje neko mišljenje je da Partizanu nikad ne nedostaje motiv. Domaći igrači su navijači Partizana, taj motiv postoji protiv koga god da igraš jer igraš za Partizan. Ne izgledamo dobro, voleo bih da je to Partizan koji bi kao navijač želeo da gledam.

Koliko znači pobeda?

- Znači mi, kako ne. Svaka pobeda, pogotovo protiv ovakvih ekipa, zbog sampouzdanja. Posle poraza u Superligi su me pitali kako podići ekipu, ova pobeda će doneti samopouzdanje da igraju opuštenije. Mene raduje današnji odnos mojih igrača prema igri, odnos prema lopti do poslednjih 10-ak minuta što i razumem, mi smo gubili dosta jeftinih lopti. Partizan treba uvek tako da igra, jednostavno, brzo, mislim da smo bili dominantniji od Hetafea i da generalno su oni izuzetno kvalitetna ekipa. Šteta je što su velike ekipe, pa iz možda druge šanse su nam dali gol. Moramo toga da budemo svesni, velike ekipe to kažnjavaju.

Za kraj - Partizan opet koštalo 15 minuta...

- Koštalo nas je mnogo tih grešaka i bodova u prvenstvu, "dugo" je prvenstvo i može da se nadoknadi, ali u Ligi konferencija nema toga. Ta dva naivno primljena gola u Madridu, gde smo mi bili u višku, što je za jednu profesionalnu ekipu nedopustivo, to nas je koštalo Lige konferencija. To je neko sazrevanje, koliko god mi pričali da su mlada ekipa, mnogim momcima ovde je prvi put da igraju pred ovolikim brojem naših navijača - rekao je Ilić.

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