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Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u ligašku fazu Lige konferencija, uprkos tome što su u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija, na svom terenu u Beogradu, pobedili Hetafe 2:1.

Partizan je u prvoj utakmici, odigranoj u Hetafeu, izgubio 1:3, pa je u dvomeču poražen ukupnim rezultatom 3:4.

Trener Hetafea Hose Bordalas izneo je utiske posle meča.

"Mnogo smo srećni što smo se plasirali u Ligu konferencije, mnogo smo se mučili protiv Partizana. Moramo da popravimo te greške, mnogo sam srećan što smo prošli dalje. Partizan nam je dugo pretio jer smo pravili jeftine greške. Znali smo da će Partizan biti opasan uz ovakvu podršku navijača", rekao je šef struke španskog tima.

"Znamo da je Partizan veliki klub, tako da nama ovo zapravo jeste čudo. Nije nam bitno to što je Partizan trenutno u problemima, on je institucija. Nama je potrebno još iskustva, učenja, ispravljanja grešaka. U Ligi konferencije ćemo imati priliku da napredujemo. Čestitam mojim igračima. Moram da spomenem i da je atmosfera bila fantastična", podvukao je Bordalas.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©