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Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu Atletik Bilbao 2:0, u ranije odloženoj utakmici prvog kola španskog prvenstva.

Golove su postigli Rafinja u 37. minutu i Fermin Lopes u 82. minutu.

1/5 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Šampion Španije ima svih šest bodova na prvom mestu na tabeli, a Atletik je poslednji nakon što je pretrpeo oba poraza.

Uprava Barselone nije večeras odala priznanje svojim igračima koji su sa reprezentacijom Španije prošlog meseca osvojili Svetsko prvenstvo, zbog incidenta u vezi sa zastavom estelada, simbolom katalonskog pokreta za nezavisnost.

Umesto toga, na stadionu Kamp Nou navijačima je podeljeno oko 10.000 takvih zastava.

Drugi španski klubovi, u saradnji sa Fudbalskim savezom Španije, već su odali priznanje svojim igračima koji su osvojili Svetsko prvenstvo, a ceremonije su uključivale iznošenje pehara namenjenog svetskom šampionu i prisustvo selektora Španije Luisa de la Fuentea.

Barselona je saopštila da je odustala od planirane ceremonije nakon što je policija prošlog vikenda, pre utakmice protiv Elčea, jednom njenom navijaču oduzela zastavu estelada. Mladi navijač se sukobio sa policajcima koji su ga udarili pendrecima, a potom priveli.

Osmorica igrača Barselone koji su prošlog meseca pomogli Španiji da osvoji drugu titulu svetskog prvaka su: Đoan Garsija, Erik Garsija, Pedri, Pau Kubarsi, Gavi, Rodri, Dani Olmo i Lamin Jamal.