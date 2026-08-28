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Crvena zvezda je doživela jedan od najtežih evropskih udaraca u istoriji!

Delovalo je da je posao završen, da je evropska priča praktično rešena i da ćemo Zvezdu gledati u Ligi Evrope, a onda je usledio potpuni raspad! Crveno-beli su posle 3:0 protiv Viktorije Plzen u Beogradu doživeli pravu katastrofu u revanšu - Česi su slavili sa neverovatnih 5:1 posle produžetaka i sa ukupnih 5:4 prošli dalje.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Zvezda je tako ispustila ogromnu prednost i ispisala jednu veoma bolnu stranicu svoje evropske istorije.

Naime, samo jednom ranije Crvena zvezda je doživela evropsku eliminaciju nakon što je u prvom meču pobedila sa tri gola razlike.

Bilo je to u proleće 1971. godine, u polufinalu tadašnjeg Kupa šampiona.

Zvezda je tada u Beogradu pregazila Panatinaikos sa 4:1 i imala ogromnu prednost pred revanš u Atini. Međutim, usledio je šok – grčki velikan je slavio sa 3:0, nadoknadio minus i prošao u finale zahvaljujući tadašnjem pravilu gola u gostima.

I upravo tu dolazimo do najvažnije razlike.

Ova dva poraza jednostavno nisu za poređenje!

Panatinaikos iz 1971. godine bio je prava evropska sila. Sa legendarnim Ferencem Puškašem na klupi i igračima poput Mimija Domazosa, Antonisa Antoniadisa, Aristidisa Kamarasa i Totisa Filakurisa, Grci su napravili najveći uspeh u istoriji svog kluba. Stigli su do finala Kupa šampiona, gde ih je savladao Ajaks.

To je i danas jedino finale Kupa šampiona (Lige šampiona) u istoriji koje je izborio neki grčki klub.

Zato je tadašnji Zvezdin kiks bio bolan, ali je preko puta sebe imao jednu od najboljih generacija u istoriji grčkog fudbala - tim koji je te sezone napravio istorijski evropski rezultat.

Sada je priča drugačija.

Zvezda je protiv Viktorije Plzen imala 3:0, prednost koja je morala da bude dovoljna za miran prolaz. Umesto toga, usledio je potpuni debakl u Češkoj: Plzen je došao do 3:0, meč je otišao u produžetke, a onda je domaćin postigao još dva gola i napravio jedan od najvećih preokreta ovogodišnjih evropskih kvalifikacija.

I zato će ova eliminacija posebno boleti.

Jer kada se pogleda istorija, Panatinaikos je 1971. imao tim koji je bio dostojan evropskog finala, dok je Viktorija po kvalitetu daleko slabiji tim od srpskog predstavnika.

Zvezda je tako drugi put u istoriji ispustila tri gola prednosti iz prvog evropskog meča, ali prvi put ovakav debakl deluje toliko bolan upravo zbog rivala i okolnosti u kojima se dogodio.