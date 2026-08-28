Slušaj vest

Crvena zvezda je doživela jedan od najtežih evropskih debakla, ali se posle utakmice u Plzenju ne priča samo o neverovatnom preokretu Viktorije.

U centru pažnje našao se i Dani Makeli.

Holandski arbitar imao je pune ruke posla u revanšu plej-ofa za Ligu Evrope. Dosudio je čak tri penala za Viktoriju Plzen, a u 53. minutu pokazao je direktan crveni karton Osmanu Bukariju. Upravo nakon isključenja Zvezdinog fudbalera počeo je potpuni raspad crveno-belih. Plzen je sa igračem više uspeo da nadoknadi ogromnih 0:3 iz Beograda i na kraju slavi sa nestvarnih 5:1.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Prvi penal domaćin nije iskoristio, ali su Denis Višinski i Kristof Kabongo bili precizni iz naredna dva jedanaesterca. Zvezda je ostala bez prolaza, a trener Alberto Riera nije krio nezadovoljstvo suđenjem.

Ipak, ako se pogleda karijera holandskog arbitra, ovo nije prvi put da je Makeli završio utakmicu kao jedna od glavnih tema.

Naprotiv, njegovo ime se već godinama provlači kroz neke od najkontroverznijih utakmica evropskog i svetskog fudbala.

1/6 Vidi galeriju Holandski fudbalski arbitar - Dani Makeli Foto: Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Ronaldo poludeo u Beogradu, Makeli se izvinjavao

Jedna od najpoznatijih Makelijevih grešaka dogodila se upravo u Srbiji.

U meču kvalifikacija za Mundijal 2022. između Srbije i Portugala u Beogradu, Kristijano Ronaldo je u samoj završnici postigao pogodak za 3:2, lopta je prešla gol-liniju, ali sudija nije priznao gol.

Ronaldo je besno bacio kapitensku traku i napustio teren pre poslednjeg zvižduka.

Makeli je kasnije priznao grešku i izvinio se Fernandu Santosu i reprezentaciji Portugala. Problem je bio i u tome što tada na utakmici nije bilo VAR-a ni gol-tehnologije.

Dakle, jedan od najvećih promašaja u njegovoj karijeri dogodio se baš u Beogradu.

Danska besnela zbog penala

Makeli je bio u centru pažnje i na EURO 2020.

U polufinalu između Engleske i Danske, u produžecima, dosudio je penal za Engleze posle duela Rahima Sterlinga i Joakima Melea.

Danci su bili besni, a odluka je izazvala ogromnu raspravu širom Evrope. VAR je proverio situaciju, ali je odluka ostala na snazi.

Hari Kejn je promašio penal, ali je pogodio iz odbitka i odveo Englesku u finale.

Još jedan meč, još jedna odluka o kojoj se danima pričalo.

Penal za Mesija

Makeli je sudio i utakmicu Argentine i Poljske na Mundijalu u Kataru.

Tada je dosudio penal za Argentinu posle kontakta Vojćeha Ščensnog i Lionela Mesija, a odluka je takođe izazvala rasprave.

Makkelie je posle toga ponovo bio tema, a njegova odluka oko jedanaesterca bila je među situacijama o kojima se mnogo diskutovalo tokom turnira.

Hrvati ga pamte po osmom minutu nadoknade

A možda je najjači primer iz novije istorije upravo Hrvatska - Italija na EURO 2024.

Hrvati su vodili 1:0, Luka Modrić je prethodno promašio penal, pa samo nekoliko sekundi kasnije pogodio za vođstvo.

Delovalo je da Hrvatska ima pobedu u rukama.

A onda - šok.

Makeli je pokazao čak osam minuta nadoknade.

I upravo u osmom minutu dodatnog vremena, odnosno u 90+8, Italija je preko Matije Zakanjija postigla gol za 1:1. Taj pogodak je praktično srušio hrvatske nade za prolazak dalje.

Zlatko Dalić je posle utakmice žestoko kritikovao odluku da se igra toliko dugo, dok su hrvatski mediji danima pisali o suđenju.

Makeli je nakon toga završio svoj nastup na EURO 2024 i nije sudio u nokaut fazi.

I sada - Zvezda!

A dve godine kasnije - novi haos.

Makeli je stigao u Plzenj i našao se u centru jedne od najneverovatnijih evropskih utakmica koje je Crvena zvezda odigrala.

Tri penala za Viktoriju. Crveni karton Bukariju. 5:1 za domaćina.

Zvezda je u Češku stigla sa ogromnih 3:0 iz Beograda i delovalo je da je plasman u Ligu Evrope praktično već obezbeđen.

Umesto toga, usledio je potpuni raspad.

Plzen je poveo, Zvezda izjednačila, a onda je posle Bukarijevog isključenja sve krenulo nizbrdo. Domaćin je postigao još četiri gola i napravio preokret koji će se dugo pamtiti.

Naravno, ne može se celokupan Zvezdin debakl pripisati sudiji. Crveno-beli su imali ogromnu prednost iz Beograda, a Plzen je u revanšu bio bolji i potpuno zasluženo iskoristio sve što mu se ponudilo.

Ali brojke su neumoljive: tri penala, crveni karton i eliminacija posle 3:0.

A kada se uz to pogleda Makelijeva karijera, jasno je zbog čega je njegovo ime ponovo izazvalo pažnju.

Ronaldo je besneo u Beogradu, Danci su protestovali zbog penala, Mesi je bio u centru jedne od njegovih VAR odluka, Hrvati ga pamte po osam minuta nadoknade, a sada je na njegovom "dosijeu" i Crvena zvezda.