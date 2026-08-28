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Crvena zvezda okreće novi list!

Posle šokantne eliminacije od Viktorije Plzenj i propuštene prilike da se domogne Lige Evrope, crveno-beli će ove sezone igrati u ligaškoj fazi Lige konferencija, trećeg po rangu UEFA klupskog takmičenja.

I to će za Zvezdu biti potpuno novo iskustvo.

Srpski šampion je ovog leta krenuo u kvalifikacije za Ligu šampiona, preko Hapoela Ber Ševe ispao iz borbe za elitno takmičenje, a zatim doživeo novu evropsku katastrofu protiv Plzenja. Posle 3:0 u Beogradu, crveno-beli su u Češkoj izgubili 5:1 posle produžetaka i ostali bez Lige Evrope.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Sada ih čeka Liga konferencija.

I koliko god je bolno što Zvezda nije uspela da se plasira u jače takmičenje, ova evropska avantura mogla bi da ima i svoju dobru stranu.

Zvezda u drugom šeširu

Zvezda je zahvaljujući svom UEFA koeficijentu među najbolje rangiranim ekipama ovogodišnje Lige konferencija i nalazi se u drugom šeširu.

Žreb će biti održan danas, u petak 28. avgusta, od 13 časova u Grimaldi Forumu u Monaku. Učestvuje 36 klubova, podeljenih u šest šešira.

A društvo je veoma zanimljivo.

U prvom šeširu nalaze se Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen.

Zvezda je u drugom sa Midtjilandom, Gentom, Panatinaikosom, Pafosom i Brajtonom.

U trećem su Lugano, Hetafe, KuPS, Tvente, Borac Banja Luka i Sent Trojden, dok četvrti šešir čine Linkoln Red Imps, Bran, Harts, Kajrat, Trabzonspor i Univerzitatea Krajova.

Peti šešir donosi Rigu, Hajduk, Jablonec, Arhus, Nordsjeland i Inter d’Eskaldes, a u šestom su Tun, CSKA Sofija, Žalgiris, Mjelbi, Iberija 1999 i Egnatija.

Dakle, potencijalni rivali su veoma raznoliki - od velikih evropskih imena do klubova sa kojima Zvezda gotovo nikada nije imala priliku da se sastane.

Šest rivala, a ne osam

Tu dolazimo do jedne od najvažnijih razlika u odnosu na Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Umesto osam, svaka ekipa će u prvoj fazi takmičenja odigrati po šest utakmica.

Zvezda će dobiti po jednog protivnika iz svakog od šest šešira, odnosno ukupno šest rivala.

Dakle, za razliku od Lige šampiona i Lige Evrope, gde svaki klub igra osam utakmica, u Konferencijskoj ligi će biti tri meča kod kuće i tri na strani. UEFA je napravila sistem tako da klubovi dobijaju po jednog domaćeg i gostujućeg protivnika iz određenih grupa šešira.

To znači da će Zvezda imati kraću ligašku fazu, ali će praktično svaka utakmica imati veliki značaj za konačan plasman.

Evropska jesen sve do decembra

Ligaška faza Lige konferencija počinje 15. oktobra, što znači da će Zvezda evropsku sezonu početi nešto kasnije nego što bi to bio slučaj u Ligi šampiona ili Ligi Evrope.

Prvo kolo je na programu 15. oktobra, a utakmice ligaške faze igraće se do decembra.

To donosi i jednu zanimljivu stvar za crveno-bele, imaće više vremena da se pripreme za evropske utakmice i da poprave ono što nije funkcionisalo tokom kvalifikacija.

Naravno, niko u Ljutice Bogdana ne sme da pomisli da će posao biti lak.

Jer i Liga konferencija ima ozbiljne klubove.

Nije Liga Evrope, ali novac nije za bacanje

Liga konferencija jeste treće po rangu UEFA takmičenje, ali nikako nije beznačajna kada je novac u pitanju.

UEFA je za sezonu 2026/27 predvidela ukupno 285 miliona evra za klubove koji učestvuju u Ligi konferencija. To je manje nego u Ligi Evrope, ali je fond i dalje veoma ozbiljan.

Pored početnog iznosa koji klub dobija plasmanom u ligašku fazu, dodatni novac donose rezultati, plasman na tabeli i prolazak u naredne runde.

Drugim rečima, što Zvezda bude uspešnija, to će i finansijska korist biti veća.

A to je posebno važno posle činjenice da je propuštena prilika da se izbori Liga Evrope.

Kako se prolazi dalje?

Sistem je sličan onome koji već postoji u Ligi šampiona i Ligi Evrope.

Prvih osam ekipa na tabeli ide direktno u osminu finala.

Timovi koji završe od devetog do 24. mesta igraće plej-of za plasman u osminu finala, dok ekipe koje budu od 25. mesta naniže završavaju evropsku sezonu.

To znači da Zvezda neće morati da završi među prvih osam da bi nastavila takmičenje, ali će joj za prolazak u nokaut fazu biti potrebno da se nađe najmanje među 24 najbolje ekipe.

Svaka pobeda i svaki bod zato mogu da budu veoma važni.

Zvezda može da popravi evropski utisak

Posle svega što se dogodilo ovog leta, Liga konferencija za Zvezdu može da bude prilika za iskupljenje.

Crveno-beli su krenuli sa ambicijom da igraju Ligu šampiona, zatim nisu uspeli da se domognu Lige Evrope, a posle debakla u Plzenju ostala im je Liga konferencija.

Sada je na njima da pokažu da taj neuspeh nije ostavio posledice.

Rivali će, makar na papiru, biti nešto slabiji nego u Ligi Evrope, ali u ovom takmičenju nema poklonjenih utakmica.

U prvom šeširu čekaju ozbiljna imena poput Ajaksa, Monaka, Atalante, Brage i Frajburga, dok su u drugom, zajedno sa Zvezdom, i Panatinaikos i Brajton.

Sa druge strane, žreb može da donese i veoma zanimljiva gostovanja i protivnike protiv kojih će crveno-beli biti veliki favoriti.

Zato će današnji žreb biti veoma važan.