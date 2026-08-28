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Crvena zvezda je doživela pravi evropski slom!

Crveno-beli su imali ogromnih 3:0 iz Beograda, ali su u revanšu protiv Viktorije Plzen doživeli potpunu katastrofu - poraz od čak 5:1 posle produžetaka i eliminaciju iz borbe za Ligu Evrope.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Posle utakmice pljušte reakcije, a među onima koji nisu imali nimalo milosti prema ekipi i stručnom štabu našao se i Marko Perović, bivši fudbaler crveno-belih.

Perović se oglasio na društvenim mrežama, a njegove reči bile su izuzetno oštre.

"Pogledaj tu nemoć i ove ruke na kukovima, pa to još nisam video u profesionalnom fudbalu. Ovo samo ima u nižerazrednim ligama", poručio je Perović.

I tu se nije zaustavio.

Naprotiv, bivši Zvezdin fudbaler je potom brutalno udario po strancima u ekipi, ali i po Albertu Rijeri i njegovom načinu rada.

"Mi smo jedna ozbiljna banda sa ovim strancima koji prvo ne poštuju nikoga i verovatno ih zanima samo prva nedelja u mesecu ili kraj meseca kada treba da prime platu", naveo je Perović.

A onda je usledilo i poređenje sa bivšim trenerom Zvezde Vladanom Milojevićem.

"Svaka čast svim trenerima, svi su različiti, ali Miloja ćemo praviti od blata. Iskreno, kažu defanzivni trener, ali taj Miloje je barem znao da igra na rezultat, a ovakve utakmice se igraju na rezultat, a ne da ti pokazuješ nekome taktiku, 'hibridne sisteme', prelazak iz jednog sistema u drugi. Mislim, igraj, bre, na rezultat, ko je pita šta si uradio ujutru“, poručio je Perović.

Objava bivšeg asa Zvezde Foto: Screenshot

Njegova reakcija dolazi nakon jedne od najtežih evropskih noći za crveno-bele u modernoj istoriji.

Zvezda je u Beogradu slavila 3:0 i imala ogromnu zalihu pred revanš. Međutim, u Plzenju je sve krenulo po zlu. Viktorija je uspela da anulira prednost, meč je otišao u produžetke, a onda su Česi postigli još dva gola i napravili potpuni preokret.

Posebno će ostati upamćeno to što je Zvezda primila čak pet golova, iako je u prvom susretu sačuvala svoju mrežu.

Uz sve to, crveno-beli su imali i dodatne probleme tokom utakmice, uključujući isključenje Osmana Bukarija, dok je sudija Dani Makeli dosudio i tri penala za domaćina.

Ipak, Perović je svoj fokus stavio pre svega na ono što je video od Zvezdine ekipe.

Nemoć, igrači sa rukama na kukovima, raspad sistema i potpuni nestanak prednosti od tri gola - upravo su to slike koje su posebno pogodile nekadašnjeg fudbalera crveno-belih.

Ko je Marko Perović?

Marko Perović je u Crvenu zvezdu stigao kao tinejdžer, a za prvi tim debitovao je 2002. godine. U klubu je ostao do 2008, uz kratku pozajmicu Jedinstvu sa Uba, a potom se vratio na „Marakanu“ 2012. godine.

Sa crveno-belima je osvojio više domaćih trofeja, uključujući titule prvaka i nacionalne kupove. Posle Zvezde igrao je za Bazel, Nju Ingland Revolušn, Persepolis, OFK Beograd, Radnički Kragujevac i klubove u Aziji i Brazilu, a karijeru je završio 2018. godine.

Perović je svojevremeno bio i član mlade reprezentacije Srbije, a posle igračke karijere posvetio se trenerskom radu.

Sada je, međutim, ponovo u centru pažnje zbog veoma oštre reakcije na ono što je Crvena zvezda prikazala u Plzenju.