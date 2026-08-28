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Srpskom klupskom fudbalu preti novi udarac!

Posle još jednog evropskog leta za zaborav i katastrofalnih rezultata naših klubova, Srbija je u sve većoj opasnosti da ostane bez jednog mesta u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

I granica je veoma jasna - 33. mesto UEFA rang-liste.

Ukoliko Srbija padne ispod njega, šampion države će i dalje imati svoje mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali će osvajač Kupa izgubiti pravo da igra u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Umesto toga, srpski fudbal bi dobio još jednog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Srbija trenutno na 29. mestu

Prema aktuelnom petogodišnjem UEFA koeficijentu koji određuje raspodelu mesta za sezonu 2027/28, Srbija je trenutno 29. sa oko 18,25 bodova.

Ispred su Bugarska i Slovačka, dok se iza Srbije nalaze Rusija, Island, Irska i Jermenija. Na 33. mestu trenutno je upravo Jermenija sa oko 15,81 bod, što znači da Srbija ima približno 2,44 boda više.

Dalje slede tzv. Kosovo i Bosna i Hercegovina, koje takođe vrebaju svoju šansu.

Dakle, situacija nije katastrofalna, ali jeste ozbiljno upozorenje.

Jer kada se pogleda koliko se brzo koeficijent menja tokom evropske sezone, jasno je da srpski fudbal nema pravo na novo rasipanje bodova.

Zašto je 33. mesto toliko važno?

Ovo je ključ cele priče.

Asocijacije rangirane od 16. do 33. mesta imaju po jednog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona, jednog u kvalifikacijama za Ligu Evrope i dva u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Od 34. mesta naniže Liga Evrope više nije dostupna za predstavnika te zemlje. Mesto koje bi pripalo osvajaču Kupa prebacuje se u kvalifikacije za Ligu konferencija.

Drugim rečima, Srbija se trenutno nalazi iznad veoma važne crte.

Ali ne toliko visoko da može da se opusti.

Šta bi se dogodilo ako Srbija padne ispod crte?

Ukoliko bi Srbija završila na 34. mestu ili niže, raspodela evropskih mesta bila bi dodatno degradirana.

Šampion Srbije bi igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, ali bi osvajač Kupa umesto Lige Evrope išao u kvalifikacije za Ligu konferencija.

To praktično znači da bi Srbija ostala bez drugog po rangu evropskog takmičenja.

A to je još jedan veliki korak unazad za domaći fudbal.

Podsetimo, ne tako davno Srbija je imala mnogo bolju poziciju. Zvezda je prethodnih godina bila učesnik Lige šampiona, a domaći klubovi imali su znatno povoljnije početne pozicije u evropskim kvalifikacijama.

Sada se situacija potpuno promenila.

Zvezda sada mora da spašava srpski fudbal

I tu dolazimo do posebnog problema.

Posle ispadanja Partizana, Vojvodine i ostalih srpskih predstavnika, Crvena zvezda je ostala jedini srpski klub koji ove sezone može da donese nove bodove u UEFA koeficijent.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Crveno-beli će igrati ligašku fazu Lige konferencija, što znači da će imati šest utakmica u kojima mogu da osvoje dragocene bodove.

Svaka pobeda i svaki remi sada imaju dodatnu težinu, jer Zvezda ne igra samo za sebe.

Igra i za budući položaj srpskog fudbala u Evropi.

Ko sve diše za vratom?

Situacija oko Srbije posebno je zanimljiva zbog zemalja koje se nalaze odmah iza nje.

Trenutno je Rusija na 30. mestu, Island na 31, Irska na 32, Jermenija na 33, dok su tzv. Kosovo i Bosna i Hercegovina takođe u neposrednoj blizini.

Posebno treba obratiti pažnju na Jermeniju, jer je upravo ona trenutno na granici koja odlučuje ko će imati predstavnika u Ligi Evrope.

Istovremeno, Rusiju ne treba računati kao sigurnog učesnika naredne sezone - UEFA trenutno drži ruske klubove suspendovane iz evropskih takmičenja do daljeg.

Zbog toga je mnogo važnije gledati realnu trku na tabeli i bodove koje zemlje mogu da osvajaju tokom aktuelne sezone.

Svaki Zvezdin bod sada zlata vredi

Ono što je posebno bolno jeste činjenica da je Srbija već pretrpela ozbiljan pad.

Za sezonu 2026/27 Srbija je završila na 29. mestu, što je Zvezdi donelo ulazak u kvalifikacije za Ligu šampiona od drugog kola. UEFA upravo navodi Crvenu zvezdu među klubovima koji su ove sezone krenuli od te faze.

Ako se pad nastavi, sledeći udarac bi mogao da bude još bolniji.

Zato će šest Zvezdinih utakmica u Ligi konferencija imati mnogo veći značaj nego što možda na prvi pogled izgleda.

Crveno-beli sada imaju zadatak da poprave svoj evropski utisak, ali i da donesu bodove koji su potrebni celom srpskom fudbalu.