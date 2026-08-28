TERZIĆ U NEVERICI GLEDAO ZVEZDIN SLOM! Fotograf uhvatio PRIZOR koji govori više od 1.000 REČI!
Crvena zvezda doživela je jednu od najtežih evropskih večeri u novijoj istoriji, a koliko je debakl u Plzenju pogodio ljude iz kluba najbolje pokazuje prizor sa tribina.
Dok je Viktorija rušila sve pred sobom i topila ogromnih 3:0 iz Beograda, Zvezdan Terzić nije mogao da sakrije razočaranje.
Generalni direktor crveno-belih našao se u kadru fotoreportera u trenutku kada je stajao i nemo posmatrao šta se dešava na terenu.
Lice mu je govorilo dovoljno...
Tuga, neverica i potpuna utučenost - tako izgleda kadar koji najbolje oslikava atmosferu koja je vladala među Zvezdinim predstavnicima u Češkoj.
Crveno-beli su u Plzenj stigli sa ogromnom prednošću od 3:0 iz prvog meča i praktično svi su očekivali da će rutinski završiti posao i izboriti plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Umesto toga, usledio je potpuni raspad.
Viktorija je postigla tri gola i anulirala prednost Zvezde, a zatim je u produžecima zadala još dva udarca. Na kraju je na semaforu stajalo neverovatnih 5:1 za domaćina.
Zvezda je ostala bez Lige Evrope, a ono što je trebalo da bude rutinski prolaz pretvorilo se u jednu od najtežih evropskih noći za klub.
Terzić je sve to gledao uživo.
I dok su fudbaleri na terenu prolazili kroz pravu agoniju, kamera, odnosno objektiv fotoreportera, uhvatio je direktora Zvezde u trenutku kada je delovao potpuno nemoćno pred onim što se događa.
Nije bilo potrebe za rečima. Fotografija je rekla sve.
Jer tri gola prednosti nisu uspela da budu dovoljna.
Zvezda je za samo 120 minuta izgubila ono što je imala u rukama, a Terzić je zajedno sa ostalim ljudima iz kluba morao da posmatra jedan od najtežih preokreta u evropskoj istoriji crveno-belih.
Tamo će Zvezda pokušati da popravi utisak, ali će ožiljak iz Plzenja još dugo ostati.
A fotografija utučenog Terzića iz Češke možda najbolje pokazuje koliko je ovaj poraz zaboleo ljude koji vode klub.