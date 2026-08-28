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Crvena zvezda doživela je jednu od najtežih evropskih večeri u novijoj istoriji, a koliko je debakl u Plzenju pogodio ljude iz kluba najbolje pokazuje prizor sa tribina.

Dok je Viktorija rušila sve pred sobom i topila ogromnih 3:0 iz Beograda, Zvezdan Terzić nije mogao da sakrije razočaranje.

Generalni direktor crveno-belih našao se u kadru fotoreportera u trenutku kada je stajao i nemo posmatrao šta se dešava na terenu.

Lice mu je govorilo dovoljno...

1/4 Vidi galeriju Zvezdan Terzić na meču Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Tuga, neverica i potpuna utučenost - tako izgleda kadar koji najbolje oslikava atmosferu koja je vladala među Zvezdinim predstavnicima u Češkoj.

Crveno-beli su u Plzenj stigli sa ogromnom prednošću od 3:0 iz prvog meča i praktično svi su očekivali da će rutinski završiti posao i izboriti plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Umesto toga, usledio je potpuni raspad.

Viktorija je postigla tri gola i anulirala prednost Zvezde, a zatim je u produžecima zadala još dva udarca. Na kraju je na semaforu stajalo neverovatnih 5:1 za domaćina.

Zvezda je ostala bez Lige Evrope, a ono što je trebalo da bude rutinski prolaz pretvorilo se u jednu od najtežih evropskih noći za klub.

Terzić je sve to gledao uživo.

I dok su fudbaleri na terenu prolazili kroz pravu agoniju, kamera, odnosno objektiv fotoreportera, uhvatio je direktora Zvezde u trenutku kada je delovao potpuno nemoćno pred onim što se događa.

Nije bilo potrebe za rečima. Fotografija je rekla sve.

Zvezdan Terzić Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Jer tri gola prednosti nisu uspela da budu dovoljna.

Zvezda je za samo 120 minuta izgubila ono što je imala u rukama, a Terzić je zajedno sa ostalim ljudima iz kluba morao da posmatra jedan od najtežih preokreta u evropskoj istoriji crveno-belih.

Tamo će Zvezda pokušati da popravi utisak, ali će ožiljak iz Plzenja još dugo ostati.

A fotografija utučenog Terzića iz Češke možda najbolje pokazuje koliko je ovaj poraz zaboleo ljude koji vode klub.