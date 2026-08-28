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Crna Gora se našla na jednoj veoma neobičnoj, ali za tamošnji klupski fudbal nimalo prijatnoj listi!

Naime, nakon što je Andora konačno uspela da dobije klub koji se plasirao u ligašku fazu jednog od UEFA takmičenja, ostale su još samo dve članice evropske fudbalske porodice koje nikada nisu imale klub u grupnoj ili ligaškoj fazi.

To su Crna Gora i San Marino.

Podatak je posebno zanimljiv jer UEFA trenutno ima 55 članica, a gotovo sve su u nekom trenutku uspele da naprave taj istorijski korak.

Andora je upravo skinula svoje ime sa ove neslavne liste zahvaljujući Interu Eskaldesu, koji je posle 2:2 u Prištini i 0:0 u revanšu, nakon penala eliminisao Dritu i izborio plasman u ligašku fazu Lige konferencija.

Crna Gora još čeka

Crnogorski klubovi već godinama učestvuju u evropskim kvalifikacijama.

Budućnost, Sutjeska, Rudar, Zeta, Dečić i ostali predstavnici ove zemlje imali su prilike da se domognu glavne faze evropskih takmičenja, ali poslednja prepreka do sada se pokazala kao nepremostiva.

Klubovi iz Crne Gore igrali su kvalifikacije za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija, ali nijedan od njih nikada nije uspeo da izbori plasman u grupnu, odnosno od uvođenja novog sistema, ligašku fazu.

I upravo je to ono što Crnu Goru danas izdvaja od gotovo svih ostalih članica UEFA.

Andora napravila istorijski korak

Posebno je zanimljivo što je ova lista donedavno bila duža.

Andora je dugo bila u istom društvu, ali je sada uspela da napravi ono što joj decenijama nije polazilo za rukom.

Jedan njen klub izborio je plasman u ligašku fazu evropskog takmičenja i tako omogućio Andori da konačno skine „nulu“ sa svog imena.

Time je broj država bez kluba u glavnoj fazi UEFA takmičenja smanjen na samo dve.

Crnu Goru i San Marino.

San Marino još dalje od cilja

Ako je Crna Gora blizu istorijskog proboja, San Marino je u još težoj situaciji.

Klubovi iz ove male države gotovo po pravilu evropsku sezonu završavaju u kvalifikacijama, a nijedan tim iz San Marina do sada nije uspeo da se probije do glavne faze Lige šampiona, Lige Evrope ili Lige konferencija.

Za razliku od Crne Gore, koja ima nekoliko klubova sa dugogodišnjim iskustvom u evropskim kvalifikacijama, San Marino ima znatno užu bazu i daleko manje resursa.

Ipak, cilj je isti - jednom napraviti taj istorijski korak.

Liga konferencija promenila stvari

Uvođenje Lige konferencija dodatno je otvorilo vrata klubovima iz manjih fudbalskih zemalja.

Novo UEFA takmičenje trebalo je da pruži veću šansu klubovima iz liga sa nižim koeficijentima da kroz kvalifikacije dođu do evropske jeseni.

Upravo zato podatak da Crna Gora i San Marino još nisu uspeli da se domognu glavne faze postaje još zanimljiviji.

Godinama se prolazak kroz kvalifikacije smatrao gotovo nemogućom misijom, ali je Liga konferencija promenila evropski pejzaž i mnogim manjim državama omogućila da prvi put osete čari glavne faze.

Andora je uspela.

Crna Gora još nije.

Ko će prvi skinuti „prokletstvo“?

Sada je ostalo samo jedno pitanje - ko će prvi izaći iz ovog društva?

Crna Gora ima znatno veću fudbalsku tradiciju i kvalitetnije klubove od San Marina, pa će mnogi očekivati da upravo neki crnogorski predstavnik prvi napravi istorijski iskorak.

Budućnost i Sutjeska već godinama pokušavaju da naprave ozbiljniji rezultat u Evropi, a poslednjih sezona pojavili su se i drugi klubovi koji žele da preuzmu primat.

Ali, do sada je svaki pokušaj završavao u kvalifikacijama.

Zbog toga Crna Gora sada nosi jednu veoma neobičnu statistiku.

Među 55 članica UEFA, samo dve još nemaju klub koji je ikada zaigrao u grupnoj ili ligaškoj fazi evropskog takmičenja.