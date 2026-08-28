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Argentinac Kristijan Gonzales imenovan je za novog trenera Intera iz Majamija, saopštio je danas taj fudbalski klub iz MLS lige.

Nekadašnji fudbaler Valensije i milanskog Intera će na klupi tog kluba zameniti Giljerma Ojosа.

"Gonzales će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Giljermo Ojos će privremeno nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima", naveo je Inter Majami u saopštenju, prenose američki mediji.

Gonzales (52) je prethodno radio kao šef stručnog štaba u argentinskim klubovima Rosario Central, Union Santa Fe i Platense.

Inter Majami, za koji igra Argentinac Lionel Mesi, bez pobede je u pet uzastopnih u svim takmičenjima. Ovaj tim je trenutno drugi na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 39 bodova iz 21 utakmice.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Carly Mackler / Getty images / Profimedia, Stephen Furst / Zuma Press / Profimedia

Beta