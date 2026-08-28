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Izveštač Kurira iz Češke - Aleksandar Radonić

Nije Crvena zvezda samo fudbalski ponižena i bačena na kolena od Viktorije, ekipe koja vredi duplo manje od crveno-belih, već je ostala i bez ozbiljne finansijske injekcije od strane UEFA.

I treba glasno reći da je Crvena zvezda ovog leta u evropskim kvalifikacijama izbacila jedino Larn iz Severne Irske, ekipu zaista skromnih igračkih mogućnosti. Potom je usledio hladan tuš od Hapoel Ber Ševe, a onda i nokaut od Viktorije iz Plzenja. Tome se niko na Marakani nije nadao, ni u najluđim snovima. I još jedna važna činjenica, nije do Dejana Stankovića, nije bivši trener bio jedini krivac za sve što je Zvezdu snašlo ovog leta. Ozbiljna tema za razmatranje, postavljanje i razradu argumenata.

Na više od 15 miliona evra, tačnije 15.450.000 evra računali su u Crvenoj zvezdi, nakon što su ostali bez duplo više para posle blamaže od Hapoel Ber Ševe. Sada će morati da se zadovolje sa skromnom sumom, između sedam i osam miliona evra, koja neće biti dovoljna da zakrpa velike rupe u budžetu. To znači da će Crvena zvezda morati da u narednih nekoliko dana proda veliki broj fudbalera. Neke od njih, one najvrednije i ispod cene. Možda će to biti i dobar potez, jer u svakom zlu ima nešto dobro. Pročistiće se svlačionica, otići će oni koji ne zaslužuju dres Zvezde i oni sa velikim platama.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Druga strana priče jesu nerezonski potezi fudbalera Crvene zvezde ili gluposti, kako ih je nazvao trener Albert Rijera. Jer, kako drugačije nazvati ono što su uradili Osman Bukari i Mohamed Čam. Prvi je postupio toliko naivno, da je naseo na provokaciju i udario igrača Viktorije. Bilo je jasno šta sledi, crveni karton i automatsko isključenje. A, do kraja utakmice ostalo je više od 30 minuta. Na semaforu je bilo 1:1. Uraditi tako nešto, čime ostavljaš ekipu na cedilu, a klub dovodiš u bezizlaznu situaciju, pokazuje da, ili ti nije stalo do Crvene zvezde, ili si maksimalno bezobrazan i arogantan.

Posebno što je trener Albert Rijera na konferenciji ukazao na činjenicu, da je svojim fudbalerima u pripremi utakmice jasno ukazao na samo jednu činjenicu - da ne smeju dobiti crveni karton. Jer u savremenom fudbalu kada igraš 10 na 11 osuđen su na ubedljiv poraz i blamažu. Rijerin pogled prema Bukariju kada je izlazio sa terena govorio je mnogo, bio je je ne samo preteći, već i vaspitni. To je Španac i potvrdio na konferenciji, jasno ukazavši da će šut kartu dobiti svi oni koji se budu oglušili o njegove savete i način rada.

Šta onda posle svega reći za potez Mohameda Čama, u sudijskoj nadoknadi kod rezultata 3:1 za Viktoriju. Minuti, praktično sekunde su delile Crvenu zvezdu od plasmana u Ligu Evrope. A, onda potez koji dosad nije viđen. Čam rukama obara golmana češkog tima ispred sudije Makelija. I naravno penal. Neverica na klupi crveno-belih, neverica među navijačima.

Neko u loži dobaci:

- Ko vas je kleo, nije dangubio!

I ode Liga Evrope, ode pozamašna novčana nagrada, velike fudbalske predstave na popularnoj Marakani. A, kad smo već kod novca, svaki od fudbalera Crvene zvezde dobro je plaćen, posebno oni sa stranim pasošima. Veliko je pitanje, da li svojom igrom i odnosom prema dresu i grbu kluba zaslužuju svaku dinar koji dobiju u zemlji Srbiji. Za ono što je većina igrača Crvene zvezde uradila u Plzenju, zaslužuju žestoku kaznu, posebno po džepu, mada je jasno da se to neće desiti.

Bilo bi primereno da su za kaznu, svi odreda fudbaleri Crvene zvezde bili pospremljeni u autobus i tako se vratili u Beograd. Klackanje busom, više od 16 sati, umesto udobnosti aviona i leta od dva časa. Da makar malo osete težinu Zvezdinog dresa, koji su znojem natapale generacije velikana poput Rajka Mitića, Dragana Džajića, Dragoslava Šekularca, Vladimira Petrovića, Dragana Stojkovića...

Gledajući učinak stranih fudbalera, ne samo ovog leta u Evropi, već u godinama unazad, ostaje gorak ukus. Možda bi daleko više pažnje trebalo davati deci iz Zvezdine Omladinske škole, umesto pojačanjima iz Afrike. Ako ništa drugo, ta deca znaju šta je Crvena zvezda, vole i osećaju svoj klub srcem i dušom, imaju emociju... A, emocija je nekad najvažnija, posebno u utakmicama poput one u Plzenju. Zaslužuju deca iz škole mnogo više pažnje, mnogo više poverenja. Možda će Albert Rijera nešto da uradi po tom pitanju. Da pored Vasilija Kostova vidimo u startnoj postavi ubuduće one koji su bili na klupi, poput Dimitrija Šarića, Mateja Gaštarova, Stefana Gudelja... Sigurno je da niko od Zvezdine dece ne bi pravio onakve gluposti kakve su pravili Osman Bukari i Mohamed Čam, ili bio kao slučajno prolaznik poput Tebua Učene u košmarnoj plzenjskoj noći.

Pred Crvenom zvezdom su teški dani, nema sumnje. Klub je ostao bez ozbiljnog novca, moraće da se rade određeni rezovi. Ova ekipa je pravljena za Ligu šampiona, a ne Ligu konferencije. Moraće ubuduće da ljudi zaduženi za dovođenje igrača obrate pažnju daleko više na inteligenciju fudbalera, ne samo njihove atletske i fizičke karakteristike i osobine. Da im se ne ponovi plzenjska noć i kako Albert Rijera reče - gomila glupih poteza.

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