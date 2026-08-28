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Nakon eliminacije iz Lige Evrope i teškog poraza od Viktorije u Plzenju (5:1), Crvena zvezda nastavlja sa izmenama u igračkom kadru. Iz kluba sa Marakane zvanično odlazi i napadač Bruno Duarte, čiji je naredni klub brazilski Vasko da Gama.

1/10 Vidi galeriju Bruno Duarte Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

Brazilski klub, u dva ujutru po našem vremenu, oglasio se saopštenjem i objavio je da je fudbaler stigao u Rio de Žaneiro radi lekarskih pregleda i završetka administrativnih procedura.

Duarte nije bio u kombinaciji za tim na odlučujućem meču u Češkoj, iako je bio registrovan za plej-of Lige Evrope (prvi susret propustio je navodno zbog povrede). Pre njegovog odlaska, klub iz Ljutice Bogdana napustili su Tiknizjan, Seol i Stanković.

Prema informacijama o pregovorima dva kluba, vrednost transfera iznosi između 1,75 i 2 miliona evra.

Tokom dve sezone u crveno-belom dresu, Bruno Duarte je zabeležio 98 zvaničnih nastupa, postigao 42 gola i upisao 14 asistencija, osvojivši dve duple krune (sezone 2024/25. i 2025/26).

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