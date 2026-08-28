POSLE EPSKE BRUKE I RASPADA U ČEŠKOJ - FUDBALER ZVEZDE NAPUSTIO MARAKANU: Evo gde je otišao, stiglo saopštenje u dva ujutru!
Nakon eliminacije iz Lige Evrope i teškog poraza od Viktorije u Plzenju (5:1), Crvena zvezda nastavlja sa izmenama u igračkom kadru. Iz kluba sa Marakane zvanično odlazi i napadač Bruno Duarte, čiji je naredni klub brazilski Vasko da Gama.
Brazilski klub, u dva ujutru po našem vremenu, oglasio se saopštenjem i objavio je da je fudbaler stigao u Rio de Žaneiro radi lekarskih pregleda i završetka administrativnih procedura.
Duarte nije bio u kombinaciji za tim na odlučujućem meču u Češkoj, iako je bio registrovan za plej-of Lige Evrope (prvi susret propustio je navodno zbog povrede). Pre njegovog odlaska, klub iz Ljutice Bogdana napustili su Tiknizjan, Seol i Stanković.
Prema informacijama o pregovorima dva kluba, vrednost transfera iznosi između 1,75 i 2 miliona evra.
Tokom dve sezone u crveno-belom dresu, Bruno Duarte je zabeležio 98 zvaničnih nastupa, postigao 42 gola i upisao 14 asistencija, osvojivši dve duple krune (sezone 2024/25. i 2025/26).
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