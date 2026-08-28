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- To je vaš posao novinari. Sutra bih voleo da pišete o tri penala i crvenom kartonu - rekao je, između ostalog, Albert Rijera na konferenciji posle utakmice u kojoj je Viktorija iz Plzenja pobedila Crvenu zvezdu sa 5:1.

Dani Makeli je bio sraman. Baš kao i ono što je uradio sinoć sa Crvenom zvezdom Albert Rijera.

Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ajde da ispunimo želju Špancu. Holandski arbitar je probio dno kriterijumom u većem delu utakmice (treći penal - izmišljen), ali nažalost veliku to je učinila i Zvezda. Zašto? Zato što ih je Rijera svojom fudbalskom vizijom na ovom meču odvukao u provaliju.

Da li Rijera zna šta je njegov fudbaler uradio pri rezultatu 1:1 na 90 metara od gola? Je l’ možda to video? Da li ono može da uradi neko ko ima gram fudbalske inteligencije? Teško...

Čoveče, Plzenj, tim sa 12. mesta češke lige ti je šutnuo 41 put na gol! Može da bude kriterijum kakav god, ali 41 put kada ti rival šutne na gol... To je na manje od tri minuta po šutu?!

Jedini koji treba da dobije lekciju za ono juče je Albert Rijera. Naravno i igrači Crvene zvezde. Zamislite tim u kojem na dve najvažnije utakmice u sezoni fudbaleri uradaju protivnike i dobijaju crvene kartone. Zapravo ne morate da zamišljate. Abu Fani i Bukari.

Možda ti "genijalni" potez na 50 i 90 metara od gola Zvezde nisu zanimljivi za novinare, bar po shvatanju Alberta Rijere.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Španac treba da se bavi ono što su njegovi igrači radili. A, radili su toliko loših stvari. Nedopustivih za ovaj nivo fudbala. Ekipa mu je delovala kao razbijena banda. Bez ikakvog plana igre. Toliko tema za pisanje...

Sudijom treba da se bavi klub, kao i UEFA. A, Rijera ima mnogo prečeg posla. Bar bi trebalo. Za početak da vidi šta činiti sa Čamom, Bukarijem, Arnautovićem...

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