Slušaj vest

- To je vaš posao novinari. Sutra bih voleo da pišete o tri penala i crvenom kartonu - rekao je, između ostalog, Albert Rijera na konferenciji posle utakmice u kojoj je Viktorija iz Plzenja pobedila Crvenu zvezdu sa 5:1.

Dani Makeli je bio sraman. Baš kao i ono što je uradio sinoć sa Crvenom zvezdom Albert Rijera.

Albert Rijera
Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ajde da ispunimo želju Špancu. Holandski arbitar je probio dno kriterijumom u većem delu utakmice (treći penal - izmišljen), ali nažalost veliku to je učinila i Zvezda. Zašto? Zato što ih je Rijera svojom fudbalskom vizijom na ovom meču odvukao u provaliju.

Da li Rijera zna šta je njegov fudbaler uradio pri rezultatu 1:1 na 90 metara od gola? Je l’ možda to video? Da li ono može da uradi neko ko ima gram fudbalske inteligencije? Teško...

Čoveče, Plzenj, tim sa 12. mesta češke lige ti je šutnuo 41 put na gol! Može da bude kriterijum kakav god, ali 41 put kada ti rival šutne na gol... To je na manje od tri minuta po šutu?!

Jedini koji treba da dobije lekciju za ono juče je Albert Rijera. Naravno i igrači Crvene zvezde. Zamislite tim u kojem na dve najvažnije utakmice u sezoni fudbaleri uradaju protivnike i dobijaju crvene kartone. Zapravo ne morate da zamišljate. Abu Fani i Bukari.
Možda ti "genijalni" potez na 50 i 90 metara od gola Zvezde nisu zanimljivi za novinare, bar po shvatanju Alberta Rijere.

Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Španac treba da se bavi ono što su njegovi igrači radili. A, radili su toliko loših stvari. Nedopustivih za ovaj nivo fudbala. Ekipa mu je delovala kao razbijena banda. Bez ikakvog plana igre. Toliko tema za pisanje...

Sudijom treba da se bavi klub, kao i UEFA. A, Rijera ima mnogo prečeg posla. Bar bi trebalo. Za početak da vidi šta činiti sa Čamom, Bukarijem, Arnautovićem...

Ne propustiteFudbalPOSLE EPSKE BRUKE I RASPADA U ČEŠKOJ - FUDBALER ZVEZDE NAPUSTIO MARAKANU: Evo gde je otišao, stiglo saopštenje u dva ujutru!
cz1.jpg
FudbalZVEZDIN RASPAD U PLZENJU ĆE SE PAMTITI, KAO I PETARDA OD KOJE BRIDE OBRAZI: Klub ostao bez 15 miliona evra, a Bukari i Čam potpisali harakiri
Viktorija Plzenj FK Crvena zvezda
FudbalTERZIĆ U NEVERICI GLEDAO ZVEZDIN SLOM! Fotograf uhvatio PRIZOR koji govori više od 1.000 REČI!
Zvezdan Terzić
FudbalALARMANTNO STANJE! Srbiji preti nova KATASTROFA - možemo da OSTANEMO BEZ LIGE EVROPE!
Trofeji najjačih evropskih takmičenja

 BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir